Le Figaro: россиянки взяли золото ЧЕ по фехтованию, но их стиль француженкам «не очень нравится»

Французские рапиристки вновь не дотянули до золота чемпионата Европы, уступив в Дюссельдорфе команде россиянок, сообщает Le Figaro. Тренер рапиристок сборной Эмерик Кло отметил, что его подопечные совершили ряд ошибок, но подчернул при этом, что ему «не очень нравится» стиль россиянок.
Рапиристки сборной Франции под капитанством вице-чемпионки мира Ясаоры Тибюс заняли второе место на чемпионате Европы по фехтованию в немецком Дюссельдорфе, уступив в финале россиянкам, выступавшим под началом действующей олимпийской чемпионки Инны Дериглазовой, сообщает Le Figaro.
Как подчеркивает журналист газеты, француженкам снова не удалось взять первое для них командное золото в фехтовании на рапирах на ЧЕ — рапиристки из Франции уже завоёвывали серебро европейского турнира в 2012 и 2013 годах, но никогда не брали на нём золота.
«Что касается финала, мы допустили кое-какие маленькие ошибки, которые нам дорого обошлись. Девочки расстроены и это нормально, но я им всё же напомнил, что они теперь вице-чемпионки Европы! Но в таких матчах надо всё-таки работать очень тщательно и не допускать брешей», — прокомментировал выступление своих подопечных тренер рапиристок французской сборной Эмерик Кло. «Стиль россиянок мы не очень любим, поскольку они ничего особенного не показывают. За исключением Дериглазовой они все фехтуют от обороны», — также отметил Кло.
По данным Le Figaro, победа в Дюссельдорфе в идеале должна будет стать для французских рапиристок Ясаоры Тибюс, Полин Ранвьер, Аниты Блаз и Солен Бютрюй первым шагом к Олимпийским играм в Токио 2020 года. В целом французские рапиристы показали на чемпионате Европы замечательные результаты и покидают Германию с «полными чемоданами медалей» — мужчины смогли завоевать золото в командном турнире, а Ясаора Тибюс и Энзо Лефор также получили бронзовые медали в индивидуальных поединках.
Кроме того, уже сейчас понятно, что сборная Франции по фехтованию провела рекордное для себя выступление в Дюссельдорфе, завоевав два золота, три серебра и три бронзы — тем паче, что французские шпажисты, являющиеся двукратными чемпионами Европы, а также саблисты в последний день чемпионата наверняка захотят «улучшить урожай», говорится в статье.
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