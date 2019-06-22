Der Spiegel: Франция и Германия согласовали план по укреплению обороны и независимости Европы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан согласовали программу под названием «За более сильную и независимую Европу», сообщает Der Spiegel. В документе говорится об укреплении обороноспособности, финансовой независимости и политического суверенитета ЕС в противостоянии с такими крупными державами, как Россия, Китай и США.

После выборов в Европарламент Германия и Франция претендуют на роль лидеров в реформировании Евросоюза, пишет Der Spiegel. Об этом свидетельствует совместный документ, согласованный между немецким министром иностранных дел Хайко Маасом и его французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. В программе под названием «За более сильную и независимую Европу» говорится о том, как сплотить союз и проводить суверенную политику на международной арене.



В то время как у канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с трудом получается договориться о самых базовых вещах, в документе предлагается гораздо более широкое сотрудничество, причём не только двустороннее. В центре внимания Мааса и Дриана находится европейская политика.



Они хотят сделать Европу независимой, а для этого обе стороны должны проявить готовность к компромиссам, к примеру, договорившись о единой политике в отношении Африки и Восточной Европы. Главы внешнеполитических ведомств ограничились не только расплывчатыми политическими заявлениями, но и сделали конкретные предложения по реформам.



Они настаивают на проведении мажоритарных голосований по вопросам внешней политики и советуют тем странам, которых не устраивает мнение большинства, «конструктивно воздержаться». Также Маас и Дриан призывают повысить «политическую цену» за подрыв единства ЕС.



Большая часть предложений нацелены на то, чтобы сделать ЕС более независимым от таких крупных держав, как Россия, Китай и США. В документе не раз упоминается INSTEX — финансовый инструмент, который должен позволить европейским фирмам торговать с Ираном в обход американских штрафных мер. Европе нужно больше таких эффективных средств, чтобы «защищаться от экстерриториальных санкций других государств», настаивают Франция и Германия.



Также Маас и Дриан хотят укрепить обороноспособность ЕС. Они предлагают основать Европейский совет безопасности и договориться об общих правилах по экспорту вооружения. В документе говорится о необходимости практической реализации пункта Ахенского договора о взаимной военной поддержке. Также главы МИД призвали организовать военную тренировочную миссию. Главная её цель — помочь партнёрам в Африке в «наращивании своего боевого потенциала».



Маас и Дриан настаивают на переосмыслении промышленной политики ЕС. Они предлагают прописать правила конкурентной борьбы таким образом, чтобы Европа могла показывать более хорошие результаты в условиях глобальной конкуренции. В качестве примеров в документе называются такие сферы, как производство аккумуляторов, создание цифровых технологий в медицине и обеспечение кибербезопасности. «Мы хотим систематически улучшать возможности Европы в сфере передовых научных и технологических разработок», — объяснил Маас.



Главы внешнеполитических ведомств также высказались за проведение более «жёсткой торговой политики». Они предлагают заключить с Великобританией соглашение о свободной торговле, а в случае с Китаем настаивают на соблюдении честных правил, то есть полном доступе европейских фирм к китайскому рынку, а также защите интеллектуальной собственности.



Также Маас и Дриан настаивают на дальнейшем углублении еврозоны. При этом те страны, которые к этой инициативе относятся скептически, они собираются убеждать аргументом, что евроинтеграция позволит усилить независимость евро от доллара и укрепить статус европейской валюты как резервной мировой. «Только сильная, независимая и дееспособная Европа сможет защитить ценности и интересы своих граждан, — подчеркнул Маас. — Если мы не хотим, чтобы другие решали за нас, Европа должна сама предлагать ответы».