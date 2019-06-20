Contra Magazin: Россия только выиграет, если из полного аутсайдера «придаток США» превратится в «супер-ЕС»

Европейский союз фактически перестал играть сколь-нибудь значимую роль на мировой политической арене, пишет Contra Magazin. При этом сторонники трансатлантического сотрудничества прилагают максимум усилий, чтобы Евросоюз как можно дольше оставался «аппендиксом» США. И тем не менее сильный независимый ЕС хорошо бы вписался в новый многополярный мир и мог бы поставить американцев на место — и в России это прекрасно понимают, отмечает издание.
В последние годы Европа фактически перестала играть какую-либо значимую роль на мировой политической арене. Действительно же важные решения теперь принимаются в Вашингтоне, Москве и Пекине, пишет Contra Magazin.
Европейский союз элементарно «списали со счетов», констатирует автор статьи Марко Майер.
Стоит только взглянуть на такие очаги международной напряжённости, как Северная Корея, Иран и Венесуэла, как сразу становится понятно, кто «в этих дискуссиях задаёт тон на высшем уровне» — Соединённые Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика, перечисляет журналист Contra Magazin.
«Даже несмотря на то, что Германия, Франция и Великобритания участвовали в ядерной сделке с Ираном, их дипломатические инициативы по её спасению едва ли имеют значение. Что же касается Северной Кореи и Венесуэлы, то здесь они и вовсе превратились в полных аутсайдеров», — добавляет Майер.
Каких-либо «самостоятельных предложений», убеждён автор статьи, от европейских стран ожидать не стоит.
«А в остальном? В остальном же их и без того считают не более, чем придатком США», — подчёркивает журналист Contra Magazin.
Настали другие времена, продолжает Майер, и нет ничего удивительного в том, что «брюссельский аппарат» призывает к централизации и требует предоставить ему больше полномочий.
Теоретически, рассуждает автор статьи, «европейское супергосударство» в этом случае смогло бы экономически конкурировать с США и Китаем, а единая армия, безусловно, придала бы ему веса на геополитической арене.
Впрочем, этому мешают не только «патриоты и националисты» в отдельных европейских странах, но и сторонники трансатлантического сотрудничества в рядах европейских партий. Последние вообще хотят, чтобы Европа как можно дольше оставалась «аппендиксом» Соединённых Штатов, поскольку в «слишком самостоятельном» Евросоюзе Вашингтон попросту не заинтересован, уточняет журналист Contra Magazin.
«Поэтому немудрено, что буквально недавно президент России Владимир Путин объявил, что его страна больше заинтересована в стабильной Европе. Ясное дело, что сильная самостоятельная Европа (то есть ЕС) хорошо впишется в новый многополярный мир и поставит американцев на место. Да и вообще, с такими европейцами России будет проще вести переговоры, чем с подчинёнными США. И это понимает в том числе Путин», — резюмирует автор статьи Марко Майер.
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