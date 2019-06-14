Le Figaro: вместо полиции в России заблудившихся ищут добровольцы

Если во Франции пропал человек, то его близкие обращаются в полицию. Если пропал россиянин, то его скорее станут искать добровольцы из организации «Лиза Алерт», пишет Le Figaro. По словам автора статьи, хотя в организации уверяют, что сотрудничают с властями, на деле это два отдельных мира.

По статистике, около 120 тыс. россиян в год уходят из дома и не возвращаются, и из них 23 тыс. — дети. Помимо подростков, которые бегут из дома, большую часть составляют пожилые люди с деменцией, а также те, кто теряются в «необъятных» российских лесах, отправившись за грибами. В сезон бывает, что пропадают по 150 человек в день, пишет Le Figaro.

И если во Франции близкие сразу обращаются в полицию, то в России эти функции всё больше перенимают общественные организации, как «Лиза Алерт» — «объединение добровольцев, которое показывает одновременно и динамизм гражданского общества, и халатность служб безопасности». Автор статьи рассказывает, как простые россияне с разным семейным положением и достатком объединяются, чтобы искать пропавших людей. Кто-то из них говорит, что делает это, чтобы чувствовать себя полезным обществу.

Так, операция по поиску пропавшей пожилой женщины в Подмосковье, на которой присутствовал корреспондент издания, собрала 30 человек, которые небольшими группами прочёсывали лес. При этом у каждой группы было устройство с GPS, и находились они в строго определённом месте.

Саму организацию «Лиза Алерт» создали после поисков девочки по имени Лиза в 2010 году. Когда она пропала со своей тётей, полиция не стала предпринимать действия, и родители пустили клич по интернету, собрав группу добровольцев. Они тогда нашли тела пропавших всего через несколько часов после их смерти. Теперь у организации есть филиалы по 47 регионам страны, даже на Ямале. В 2018 году у «Лизы Алерт» прошло 14 тыс. операций, в которых были задействованы 20 тыс. волонтёров, в результате чего отыскались 10 тыс. человек.

Только в Москве в акциях на постоянной основе принимают участие 200 человек. И мотивация у них разная. Среди них есть люди разных политических взглядов, кто-то приходит ради новых знакомств, для кого-то эти поиски вроде игры — но это неважно, главное, что они помогают в поиске людей, отмечает пресс-секретарь организации Ксения Кнорре.

Организация уверяет, что работает совместно с полицией, но, по словам автора статьи, на деле это два отдельных мира. У бюрократов нет ресурсов, чтобы заниматься поиском стольких людей в такой большой стране. Волонтёры же жалуются, что по российским законам полиции приходится ждать две недели, прежде чем приступить к поиску, а от этого нет шансов найти пропавшего выжившим, что лишает чиновников энтузиазма. Оттого часто россияне, у которых потерялся кто-то из близких, обращаются в «Лиза Алерт», а не в службы спасения.

Организация уверяет, что не получает никакой помощи от государства. И несмотря на указ президента от 2017 года, власти не спешат создавать систему координации в поиске пропавших. Иногда помогают бизнесмены: например, некоторые предоставляют в распоряжение добровольцев свои вертолёты. Впрочем, топливо для них оплачивает государственная компания «Газпромнефть».

Как отмечают пилоты, за прошедшее время они научились искать людей гораздо быстрее. Если раньше за 200 часов работы они находили по 10-15 человек, то теперь за это же время можно отыскать 150 человек, пишет Le Figaro.