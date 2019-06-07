KAKE: суд в США приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение своего ребёнка

Суд США приговорил россиянку Богдану Мобли, урождённую Осипову, к семи годам тюремного заключения за похищение ребёнка и вымогательство денег у биологического отца девочки за встречи с ней, передаёт KAKE News. Считается, что дети Мобли, в том числе ребёнок от первого брака и третий ребёнок, которого она родила вскоре после возвращения на родину, сейчас находятся в России.

38-летняя россиянка Богдана Мобли (Осипова) была приговорена к семи годам лишения свободы за вымогательство и похищение собственной дочери из города Уичито, штат Канзас, у отца малышки, сообщает KAKE News.

По словам прокурора США Стивена Макалистера, жительница США российского происхождения была признана виновной жюри присяжных в марте этого года. В ходе судебного разбирательства присяжным были продемонстрированы доказательства того, что в 2014 году Мобли вывезла дочь в Россию, несмотря на совместную опеку с биологическим отцом девочки Брайаном Мобли. Как отмечает канзасский портал, заявление о разводе пары на тот момент находилось на рассмотрении суда.

У россиянки не было разрешения суда или отца ребёнка, чтобы вывезти девочку из США. Кроме того, в период с апреля 2014-го по ноябрь 2016 года Мобли позволяла бывшему супругу общаться с дочерью лишь по телефону, требуя деньги за личные встречи.

По словам прокурора, Мобли покинула США не только с дочерью, но и с ребёнком от первого брака, и вскоре после возвращения в Россию родила своего третьего ребёнка. Суд полагает, что все трое детей женщины в настоящий момент находятся в России.