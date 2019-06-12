CNN об освобождении Голунова: беспрецедентная поддержка со стороны СМИ и простых россиян

Беспрецедентная солидарность простых россиян и СМИ помогла добиться освобождения Ивана Голунова, обвинённого в хранении наркотиков, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что подобная поддержка в адрес журналиста, расследовавшего коррупционные схемы чиновников, вынудила власти прекратить уголовное дело.

Рады снова вас приветствовать. В рамках резкого поворота в деле, связанном с наркотиками, российские власти сняли обвинения с известного российского журналиста-расследователя. Иван Голунов свободен после того, как российские СМИ объединились для его поддержки, а в стране прошёл массовый протест. Репортаж Мэтью Чанса.



После освобождения из-под домашнего ареста Иван Голунов появился под аплодисменты сторонников и коллег по журналистскому цеху, которые собрались, чтобы поприветствовать его. Это тот самый редкий случай, когда демонстрация единения и поддержки граждан, похоже, заставила российские власти освободить его. Он благодарит собравшихся, вытирая слёзы облегчения.



ИВАН ГОЛУНОВ, журналист: Я рад, что справедливость восторжествовала и уголовное дело прекращено. Я надеюсь, что расследование продолжится, и я надеюсь, что никто больше не окажется в такой ситуации, как оказался я.



Одному из самых известных российских журналистов, занимающихся расследованиями, Голунову грозило до 20 лет тюремного заключения после того, как в полиции заявили, что нашли у него незаконные препараты. Сам Голунов категорически отверг все обвинения в свой адрес.



Однако многие подозревали, что обвинения были сфабрикованы, для того чтобы заставить замолчать человека, который, рассказав о коррупции во властных структурах Москвы, нажил себе влиятельных врагов. Также были опасения, что его били, пока он находился под стражей. Проявление общественной поддержки, кажется, застало российские власти врасплох.



В понедельник три ведущие российские ежедневные деловые газеты вышли с одинаковыми первыми полосами: «Мы/я Иван Голунов». Беспрецедентная демонстрация солидарности со стороны организаций, которые редко отклоняются от линии Кремля. В стране, где строго контролируются организованные собрания, сторонники Голунова собирались на такие одиночные протесты, чтобы обойти ограничения. Дело Ивана Голунова, кажется, задело всех за живое.



Даже у самого известного в России ведущего федерального телеканала, которого часто называют главным пропагандистом, возникли вопросы относительно ареста. По словам Дмитрия Киселёва, полиция работала небезупречно и даже довольно грубо. Даже на проправительственных телеканалах сочли, что власти зашли слишком далеко.



Именно поэтому действовали они необычайно быстро. В эфире национального телевидения появился сам министр внутренних дел и объявил об отстранении от работы полицейских и увольнениях в рядах министерства, а также предложил перестраховку.



ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ, министр внутренних дел: Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены.



Это стало огромным облегчением для множества россиян, которые знают, насколько коррумпированной и безответственной стала их страна. Однако перед Кремлём встал вопрос: рассеет ли эта уступка гнев общественности или только вдохновит борцов с коррупцией продолжать свою работу.



Мэтью Чанс, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 июня 2019 года.