Welt: уход главы СДПГ грозит распадом правящей коалиции Германии

После ухода из политики главы СДПГ Андреа Налес, Ангела Меркель и председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвали социал-демократов быстро урегулировать ситуацию и не покидать правительство. Тем не менее, упаднические настроения распространяются: правящей коалиции грозит распад, а в случае новых выборов зелёные составят конкуренцию ХДС в борьбе за пост канцлера Германии, сообщает немецкий телеканал Welt.
Вообще-то, у Союза ХДС/ХСС хватает собственных проблем. Теперь, после ухода Андреа Налес в отставку, ему приходится настраиваться на распад коалиции. Сама Крамп-Карренбауэр вечером публично озвучила проблему Союза: чтобы оставаться крупнейшей силой, нельзя полагаться на бога.
АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, председатель ХДС:Я рассчитываю на то, что СДПГ безотлагательно примет предстоящие кадровые решения, и дееспособность большой коалиции, таким образом, не пострадает. Позиция ХДС такова: это не время для тактических партийных рассуждений.
Однако в действительности упаднические настроения распространяются — столь многое пошло наперекосяк за последние недели. В первую очередь, это касается никудышных результатов на европейских выборах. Канцлер сказала, по сути, то же самое, что и глава партии: выразила уважение Андреа Налес, произнесла ободряющие слова и умоляла СДПГ не покидать правительство.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии:Она социал-демократ всем сердцем, вот что можно сказать. И, как мне кажется, у неё прекрасный характер. Мы будем продолжать работу правительства со всей основательностью и, в первую очередь, с большим пониманием ответственности.
А теперь ХДС дышат в затылок ещё и зелёные. Они сейчас почти в три раза сильнее, чем были на выборах в бундестаг в 2017 году. В случае новых выборов, они будут напирать на Союз в борьбе за пост канцлера — и это тоже причина того, почему ХДС и ХСС на данный момент совершенно не заинтересованы в распаде коалиции.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил озабоченность несоразмерным применением силы в отношении сотрудников ООН в Косове со стороны полиции непризнанной республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Сербии.
Анна Татишвили из США, которая потерпела поражение в первом круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» от представительницы Греции Марии Саккари, была оштрафована на всю сумму своих призовых, так как, по мнению Международной федерации тенниса, американка не оказала должного сопротивления.
Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает власти Харькова разобраться в ситуации со сносом бюста маршала СССР Георгия Жукова. Об этом, как сообщает «СТРАНА.ua», заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак заявил, что экономические отношения между странами на политическом уровне практически заморожены.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов. Об этом свидетельствуют выводы Счётной палаты.
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв рассказал, в каком случае корпорация будет рассматривать заявки иностранцев, желающих вступить в ряды российских космонавтов.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в России в скором времени планируется отмена около 10 тыс. действующих советских госстандартов, которые устарели и мешают развитию экономики.
Брюссель ожидает от Москвы выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель европейских структур.
Экспортная выручка сельхозпредприятий России с 2014 по 2018 год выросла втрое в рублёвом эквиваленте (с 517,8 млрд до 1,57 трлн) и в 1,7 раза в долларовом (с 16 млрд до 25 млрд). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании FinExpertiza.