Welt: уход главы СДПГ грозит распадом правящей коалиции Германии

После ухода из политики главы СДПГ Андреа Налес, Ангела Меркель и председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвали социал-демократов быстро урегулировать ситуацию и не покидать правительство. Тем не менее, упаднические настроения распространяются: правящей коалиции грозит распад, а в случае новых выборов зелёные составят конкуренцию ХДС в борьбе за пост канцлера Германии, сообщает немецкий телеканал Welt.

Вообще-то, у Союза ХДС/ХСС хватает собственных проблем. Теперь, после ухода Андреа Налес в отставку, ему приходится настраиваться на распад коалиции. Сама Крамп-Карренбауэр вечером публично озвучила проблему Союза: чтобы оставаться крупнейшей силой, нельзя полагаться на бога.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, председатель ХДС: Я рассчитываю на то, что СДПГ безотлагательно примет предстоящие кадровые решения, и дееспособность большой коалиции, таким образом, не пострадает. Позиция ХДС такова: это не время для тактических партийных рассуждений.

Однако в действительности упаднические настроения распространяются — столь многое пошло наперекосяк за последние недели. В первую очередь, это касается никудышных результатов на европейских выборах. Канцлер сказала, по сути, то же самое, что и глава партии: выразила уважение Андреа Налес, произнесла ободряющие слова и умоляла СДПГ не покидать правительство.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Она социал-демократ всем сердцем, вот что можно сказать. И, как мне кажется, у неё прекрасный характер. Мы будем продолжать работу правительства со всей основательностью и, в первую очередь, с большим пониманием ответственности.

А теперь ХДС дышат в затылок ещё и зелёные. Они сейчас почти в три раза сильнее, чем были на выборах в бундестаг в 2017 году. В случае новых выборов, они будут напирать на Союз в борьбе за пост канцлера — и это тоже причина того, почему ХДС и ХСС на данный момент совершенно не заинтересованы в распаде коалиции.

Дата выхода в эфир 03 июня 2019 года.