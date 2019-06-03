Sky News: Трамп начал визит в Великобританию с оскорблений

Дональд Трамп начинает свой трёхдневный визит в Соединённое Королевство, сообщает Sky News. Как отмечает телеканал, за несколько минут до прибытия в аэропорт Станстед президент США опубликовал в Twitter тираду с критикой в адрес мэра Лондона Садика Хана. Ранее Хан выступил против того, чтобы встречать Трампа красной ковровой дорожкой.
Доброе утро! Вы смотрите прямое включение из Букингемского дворца, куда всего через час с небольшим должен прибыть Дональд Трамп. Это начало его долгожданного трёхдневного государственного визита. Однако президент США уже вызвал неоднозначную реакцию, выдав в Twitter тираду против мэра Лондона Садика Хана и назвав его «законченным неудачником».
Ранее сегодня утром президент и первая леди США прибыли в лондонский аэропорт Станстед. Их приветствовали американский посол и министр иностранных дел (Великобритании. — ИноТВ) Джереми Хант. Позже пара встретится с королевой и другими видными представителями королевской семьи, а также с Терезой Мэй в последние дни её пребывания на посту премьер-министра.
Но вчера вечером, ещё даже не покинув пределы Соединённых Штатов, господин Трамп высказал своё мнение о брексите и о возможных проблемах с безопасностью из-за Huawei. И сегодня утром, за считанные минуты до посадки президентского самолёта, он выплеснул в Twitter свои эмоции по поводу заявлений мэра Лондона о том, что Великобритании не следует встречать его красной ковровой дорожкой.
Он (Трамп. — ИноТВ) написал в Twitter: «Садик Хан, который, по всеобщему мнению, ужасно плохо работает на посту мэра Лондона, ведёт себя по-дурацки «злобно» по отношению к прибывающему президенту Соединённых Штатов — страны, которая, без сомнения, является важнейшим союзником Соединённого Королевства. Он законченный неудачник, ему надо сосредоточиться на преступности в Лондоне, а не на мне… Хан сильно напоминает мне нашего очень тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка — де Блазио, который тоже работает ужасно. Только (Садик Хан. — ИноТВ) в два раза меньше ростом. В любом случае, я с нетерпением жду возможности стать хорошим другом Соединённого Королевства и мне не терпится совершить этот визит. Приземляемся!».
Официальный представитель мэра Лондона заявил: «Это гораздо серьёзнее, чем детские оскорбления, которые должны быть ниже достоинства президента Соединённых Штатов. Садик представляет прогрессивные ценности Лондона и нашей страны, когда предупреждает, что Дональд Трамп — самый вопиющий пример растущей по всему миру ультраправой угрозы, создающей опасность для основных ценностей, определявших наши либеральные демократии более 70 лет».
Глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил озабоченность несоразмерным применением силы в отношении сотрудников ООН в Косове со стороны полиции непризнанной республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Сербии.
Анна Татишвили из США, которая потерпела поражение в первом круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» от представительницы Греции Марии Саккари, была оштрафована на всю сумму своих призовых, так как, по мнению Международной федерации тенниса, американка не оказала должного сопротивления.
Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает власти Харькова разобраться в ситуации со сносом бюста маршала СССР Георгия Жукова. Об этом, как сообщает «СТРАНА.ua», заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак заявил, что экономические отношения между странами на политическом уровне практически заморожены.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов. Об этом свидетельствуют выводы Счётной палаты.
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв рассказал, в каком случае корпорация будет рассматривать заявки иностранцев, желающих вступить в ряды российских космонавтов.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в России в скором времени планируется отмена около 10 тыс. действующих советских госстандартов, которые устарели и мешают развитию экономики.
Брюссель ожидает от Москвы выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель европейских структур.
Экспортная выручка сельхозпредприятий России с 2014 по 2018 год выросла втрое в рублёвом эквиваленте (с 517,8 млрд до 1,57 трлн) и в 1,7 раза в долларовом (с 16 млрд до 25 млрд). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании FinExpertiza.