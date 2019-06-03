Sky News: Трамп начал визит в Великобританию с оскорблений

Дональд Трамп начинает свой трёхдневный визит в Соединённое Королевство, сообщает Sky News. Как отмечает телеканал, за несколько минут до прибытия в аэропорт Станстед президент США опубликовал в Twitter тираду с критикой в адрес мэра Лондона Садика Хана. Ранее Хан выступил против того, чтобы встречать Трампа красной ковровой дорожкой.

Доброе утро! Вы смотрите прямое включение из Букингемского дворца, куда всего через час с небольшим должен прибыть Дональд Трамп. Это начало его долгожданного трёхдневного государственного визита. Однако президент США уже вызвал неоднозначную реакцию, выдав в Twitter тираду против мэра Лондона Садика Хана и назвав его «законченным неудачником».



Ранее сегодня утром президент и первая леди США прибыли в лондонский аэропорт Станстед. Их приветствовали американский посол и министр иностранных дел (Великобритании. — ИноТВ) Джереми Хант. Позже пара встретится с королевой и другими видными представителями королевской семьи, а также с Терезой Мэй в последние дни её пребывания на посту премьер-министра.



Но вчера вечером, ещё даже не покинув пределы Соединённых Штатов, господин Трамп высказал своё мнение о брексите и о возможных проблемах с безопасностью из-за Huawei. И сегодня утром, за считанные минуты до посадки президентского самолёта, он выплеснул в Twitter свои эмоции по поводу заявлений мэра Лондона о том, что Великобритании не следует встречать его красной ковровой дорожкой.



Он (Трамп. — ИноТВ) написал в Twitter: «Садик Хан, который, по всеобщему мнению, ужасно плохо работает на посту мэра Лондона, ведёт себя по-дурацки «злобно» по отношению к прибывающему президенту Соединённых Штатов — страны, которая, без сомнения, является важнейшим союзником Соединённого Королевства. Он законченный неудачник, ему надо сосредоточиться на преступности в Лондоне, а не на мне… Хан сильно напоминает мне нашего очень тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка — де Блазио, который тоже работает ужасно. Только (Садик Хан. — ИноТВ) в два раза меньше ростом. В любом случае, я с нетерпением жду возможности стать хорошим другом Соединённого Королевства и мне не терпится совершить этот визит. Приземляемся!».



Официальный представитель мэра Лондона заявил: «Это гораздо серьёзнее, чем детские оскорбления, которые должны быть ниже достоинства президента Соединённых Штатов. Садик представляет прогрессивные ценности Лондона и нашей страны, когда предупреждает, что Дональд Трамп — самый вопиющий пример растущей по всему миру ультраправой угрозы, создающей опасность для основных ценностей, определявших наши либеральные демократии более 70 лет».



Дата выхода в эфир 03 июня 2019 года.