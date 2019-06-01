L’Obs: Первой женщиной, возглавившей женевское отделение ООН, стала россиянка

Российский дипломат Татьяна Валовая стала первой женщиной, назначенной на пост генерального директора отделения ООН в Женеве, сообщает L’Obs. Как отмечает издание, это назначение происходит в момент, когда Россия наращивает своё влияние в ООН, а США, напротив, всё меньше участвуют в деятельности организации.
Первой женщиной на посту генерального директора отделения ООН в Женеве стала российская экс-журналистка и дипломат Татьяна Валовая, сообщает L’Obs со ссылкой на заявление Секретариата Организации объединённых наций.
Валовая, начинавшая свою карьеру в качестве журналиста «Экономической газеты», а затем присоединившаяся к дипломатическому корпусу постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе, сменит высшем посту женевского офиса датчанина Микаэля Мёллера, возглавлявшего женевскую штаб-квартиру ООН с 2013 года. Как напоминает издание, в предыдущие годы (с 1993 по 2013) эту должность также занимали представители России, однако Валовая стала первой женщиной, назначенной на этот пост.
Как отмечает журнал, назначение Татьяны Валовой, заведующей вопросами макроэкономики в московской Евразийской макроэкономической комиссии, на пост главы женевского офиса ООН приходится на момент, когда Россия «наращивает влияние» в Организации объединённых наций, а США, под давлением Дональда Трампа, принимают всё меньше участия в её деятельности.
Так, Вашингтон всё ещё не назначил нового главу американской миссии при ООН, кроме того Соединённые Штаты вышли из Совета ООН по правам человека, который президент Трамп счёл слишком «пристрастным», напоминает издание.
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