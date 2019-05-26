Daily Mail: Трамп посочувствовал Мэй и пообещал обсудить с ней роль Лондона в «российском деле»

Дональд Трамп заявил, что очень сожалеет об уходе с поста премьер-министра Соединённого Королевства «сильной женщины» Терезы Мэй. Президент США также сообщил журналистам, что намерен обсудить с главой британского правительства возможную причастность спецслужб Лондона к «слежке» за его предвыборным штабом, пишет Daily Mail.

Дональд Трамп выразил соболезнование Терезе Мэй, которая накануне сообщила об уходе с поста лидера Консервативной партии и, следовательно, с поста премьер-министра Соединённого Королевства. Кроме того, американский президент, который планирует посетить Лондон 3 июня, вновь обвинил британские спецслужбы в «слежке» за его предвыборной кампанией, пишет Daily Mail.

Издание поясняет, что Мэй приняла решение об отставке после того, как её последняя попытка утвердить в парламенте сделку с ЕС «с треском провалилась». Глава правительства едва сдерживала слёзы, когда она объявляла, что её «подорванное брекситом» премьерство подходит к концу.

«Я приложила максимум усилий. Я сделала всё, что могла, чтобы убедить депутатов поддержать эту сделку. К сожалению, я потерпела неудачу. У меня вызывает и будет вызывать глубокое сожаление, что мне не удалось осуществить брексит», — заявила Мэй.

Глава Белого дома признался, что его «сильно расстроила» отставка Мэй, которую он назвал «очень сильной женщиной». «Мне жаль Терезу. Она мне очень нравилась. Она упорно трудилась», — заявил Трамп журналистам.

После чего он добавил: «Ходят слухи, что ФБР, ЦРУ и другие были связаны с Британией, которая имеет определённое отношение к российской фальшивке. И, вполне возможно, я обсужу этот вопрос с ней (Мэй. — ИноТВ)».

Не так давно американский президент со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона обвинил британские спецслужбы в том, что в 2016 году они «помогали администрации Обамы шпионить» за его предвыборным штабом. И он выступал с аналогичным утверждением уже во второй раз, отмечает издание.

По словам Трампа, он хочет, чтобы американский генпрокурор Уильям Барр начал глобальную проверку «российского расследования» и изучил события, происходившие в Соединённом Королевстве, Австралии и на Украине. «Это («российское дело». — ИноТВ) была попытка переворота или попытка сместить президента Соединённых Штатов. Подобное не должно повториться», — подчеркнул он.

Трамп также объяснил журналистам, почему он расширил полномочия Барра и приказал американскому разведсообществу оказать ему полное содействие. «Я думаю, я снял гриф секретности с документов, которые могут насчитывать миллионы страниц. Я не знаю, что они собой представляют. Не имею никакого понятия. Но я хочу добиться прозрачности», — заверил он.