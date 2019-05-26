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Daily Mail: Трамп посочувствовал Мэй и пообещал обсудить с ней роль Лондона в «российском деле»

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Дональд Трамп заявил, что очень сожалеет об уходе с поста премьер-министра Соединённого Королевства «сильной женщины» Терезы Мэй. Президент США также сообщил журналистам, что намерен обсудить с главой британского правительства возможную причастность спецслужб Лондона к «слежке» за его предвыборным штабом, пишет Daily Mail.
Daily Mail: Трамп посочувствовал Мэй и пообещал обсудить с ней роль Лондона в «российском деле»
Reuters

Дональд Трамп выразил соболезнование Терезе Мэй, которая накануне сообщила об уходе с поста лидера Консервативной партии и, следовательно, с поста премьер-министра Соединённого Королевства. Кроме того, американский президент, который планирует посетить Лондон 3 июня, вновь обвинил британские спецслужбы в «слежке» за его предвыборной кампанией, пишет Daily Mail.

Издание поясняет, что Мэй приняла решение об отставке после того, как её последняя попытка утвердить в парламенте сделку с ЕС «с треском провалилась». Глава правительства едва сдерживала слёзы, когда она объявляла, что её «подорванное брекситом» премьерство подходит к концу.  

«Я приложила максимум усилий. Я сделала всё, что могла, чтобы убедить депутатов поддержать эту сделку. К сожалению, я потерпела неудачу. У меня вызывает и будет вызывать глубокое сожаление, что мне не удалось осуществить брексит»,  заявила Мэй.
 
Глава Белого дома признался, что его «сильно расстроила» отставка Мэй, которую он назвал «очень сильной женщиной». «Мне жаль Терезу. Она мне очень нравилась. Она упорно трудилась»,  заявил Трамп журналистам.
 
После чего он добавил: «Ходят слухи, что ФБР, ЦРУ и другие были связаны с Британией, которая имеет определённое отношение к российской фальшивке. И, вполне возможно, я обсужу этот вопрос с ней (Мэй.  ИноТВ)».
 
Не так давно американский президент со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона обвинил британские спецслужбы в том, что в 2016 году они «помогали администрации Обамы шпионить» за его предвыборным штабом. И он выступал с аналогичным утверждением уже во второй раз, отмечает издание.
 
По словам Трампа, он хочет, чтобы американский генпрокурор Уильям Барр начал глобальную проверку «российского расследования» и изучил события, происходившие в Соединённом Королевстве, Австралии и на Украине. «Это («российское дело».  ИноТВ) была попытка переворота или попытка сместить президента Соединённых Штатов. Подобное не должно повториться»,  подчеркнул он.
 
Трамп также объяснил журналистам, почему он расширил полномочия Барра и приказал американскому разведсообществу оказать ему полное содействие. «Я думаю, я снял гриф секретности с документов, которые могут насчитывать миллионы страниц. Я не знаю, что они собой представляют. Не имею никакого понятия. Но я хочу добиться прозрачности», — заверил он. 
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