Ostsee Zeitung Оригинал

Ostsee Zeitung: чёткая позиция — немецкий политик пообещал бороться в Европарламенте за возрождение отношений с Москвой

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В случае успеха на предстоящих выборах кандидат от Левой партии Хельмут Шоль пообещал лично бороться в Европарламенте за то, чтобы экономические отношения между Россией и ЕС «вновь расцвели», сообщает Ostsee Zeitung. В свою очередь, это бы очень помогло «снизить политическую напряжённость», выразил уверенность немецкий политик.
Ostsee Zeitung: чёткая позиция — немецкий политик пообещал бороться в Европарламенте за возрождение отношений с Москвой
Reuters

В своей вот уже третьей по счёту избирательной кампании евродепутат и кандидат от Левой партии Германии на предстоящих выборах в Европейский парламент Хельмут Шоль занял «чёткую позицию», пишет немецкая газета Ostsee Zeitung.

В частности, уточняет издание, Хельмут Шоль выступает за всеобщую остановку экспорта оружия, безусловный основной доход и запрет производства одноразовых изделий из пластика.

Ведь в защите окружающей среды и общей аграрной политике, по словам депутата Европейского парламента, заинтересованы все страны Евросоюза.

А вот во внешней политике мнения государств — членов ЕС уже расходятся, заявил немецкий политик в интервью Ostsee Zeitung. Например, это касается позиции европейских стран в отношении Российской Федерации, пояснил Шоль.

«Я лично буду бороться за то, чтобы экономические отношения с Россией вновь расцвели», — пообещал кандидат от Левой партии Германии на выборах в Европейский парламент.

В свою очередь, это бы очень помогло «снизить политическую напряжённость», выразил уверенность Хельмут Шоль.

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