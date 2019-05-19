Журналист CNN: США и не представляют, какую «теневую войну» против них ведут Россия и Китай

Американцы в курсе, что Россия якобы пыталась оказать влияние на ход выборов, или что у США и Китая торговая война. Но при этом конфликт между США и этими державами гораздо глобальнее, уверен журналист CNN Джим Шутто. И, по его словам, в этом противостоянии у Москвы и Пекина есть успехи.

Хочу у вас спросить: в этой увлекательной книге про кибервойну, в которой активно участвуют китайцы и русские, какую главную мысль вы хотите донести?



ДЖИМ ШУТТО, главный корреспондент CNN по национальной безопасности, автор книги «Теневая война»: Моя главная идея в том, что, мне кажется, американцы в целом знают о существовании одного фронта войны, которая на самом деле гораздо шире. Например, они знают о вмешательстве России в выборы или о том, что Китай крадёт государственные секреты — что стало главной причиной торговой войны нынешнего президента с Китаем.



Но дело в том, что Россия и Китай на ежедневной основе нападают на США и Запад ещё по многим другим фронтам, и это приводит к серьёзным последствиям. Они незаконно присоединяют регионы: аннексия территории на Украине, создание Китаем совершенно новых земель в Южно-Китайском море, на месте, на которое претендуют другие страны. Мне кажется, не будет ошибкой сказать, что американцы не в курсе, что Россия и Китай размещают оружие в космосе, которое может сбивать важнейшие космические объекты, от которых зависят не только американские военные, но и гражданское общество, потому что они знают, что мы так сильно от них зависим.



И я должен отметить, что за Россией и Китаем наблюдают Иран и Северная Корея. У них нет таких ресурсов, но они используют похожую тактику в киберпространстве, в космосе, на земле. И это не случайность, это явная стратегия, которой придерживаются и Россия, и Китай. Они называют её по-разному: в России — «доктрина Герасимова», в Китае — «победить, не сражаясь».



И если посмотреть на результаты этой войны на данный момент, они добились успехов. В США только недавно признали, что идёт «теневая война», как я её называю, и всё ещё пытаются разработать стратегию, как действенным образом ответить на неё.



Получается, это такая асимметричная война, о которой мы знаем гораздо меньше, чем они.



ДЖИМ ШУТТО: Именно. Также она предназначена, чтобы нападать на США и Запад ниже порога, который спровоцировал бы кинетическую реакцию военного ответа со стороны США. И у них очень хорошая интуиция, которая говорит им, как далеко они могут зайти, не спровоцировав реакцию США. Смотрите, Россия оккупировала европейскую страну, суверенное государство Украину. Китай, несмотря на повторяющийся протест США, создал новые острова, заняв территорию союзников США. Россия вмешалась в ход выборов, они разместили силы в космосе. И какой ответ дала Америка? Пару санкций тут, пару санкций там, но они не изменили по существу поведение ни одной из стран. Это провал, как его ни назови.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 19 мая 2019 года.