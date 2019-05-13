Die Zeit: «судьбоносные выборы» — ЕС призвали быть начеку из-за угрозы «российского вмешательства»

ЕС должен быть начеку из-за угрозы вмешательства в «судьбоносные выборы» в Европейский парламент — «особенно со стороны России». Об этом предупредили Еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Die Zeit.
ЕС должен быть начеку из-за угрозы вмешательства в предстоящие «судьбоносные выборы» в Европейский парламент — «особенно со стороны России». Об этом заявили Еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает немецкая газета Die Zeit.
«Мы не имеем права допустить, чтобы хотя бы в одной стране ЕС при помощи манипуляций фальсифицировали результаты выборов: и не только потому, что для Европы это судьбоносные выборы», — подчеркнула Юрова.
Цель якобы организованных из-за границы кампаний по дезинформации — подхватить и усилить существующие внутри Европейского союза противоречия, пояснила Еврокомиссар по вопросам правосудия.
«Европа должна быть к этому готова», — констатировала чешка.
Вера Юрова также заверила, что борьба с кампаниями по дезинформации будет «центральной темой и после выборов в Европейский парламент».
Предупредил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Европа должна быть начеку», — заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.
По словам Линкявичюса, выборы в Европарламент покажут, работают ли европейские механизмы защиты против вмешательства в избирательный процесс.
«Мы не должны быть наивными: Москва пытается дестабилизировать Европейский союз и использовать это в своих целях. И мы не имеем права этого допустить», — призвал министр иностранных дел Литвы.
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