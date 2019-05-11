Le Monde: Coca-Cola платила учёным, чтобы доказать безвредность своей продукции

Тщательно изучив списки денежных транзакций по партнёрствам Coca-Cola, обнародованные в рамках кампании бренда по финансовой прозрачности, Le Monde обнаружила, что американский гигант нередко платил ведущим французским специалистам за работы, доказывающие безвредность для здоровья сладких напитков. На поверку открытая общественности деятельность компании оказалась не слишком прозрачной, отмечает газета.

На протяжении последних десяти лет компания Coca-Cola спонсировала исследования ведущих французских учёных и медиков, чтобы помочь общественности забыть о вреде фирменных шипучих напитков, утверждает Le Monde.

Как напоминает газета, в конце 2015 года американское издание The New York Times опубликовало разгромную статью о том, что Coca-Cola финансирует учёных, выступающих за то, что в условиях глобальной эпидемии ожирения здоровая диета не так важна для похудения, как физические нагрузки. В течение нескольких лет эти специалисты проталкивали свою точку зрения в научных журналах, на конференциях и в соцсетях.

По словам Le Monde, эта позиция очень удачна для мирового лидера в секторе сладких газированных напитков. А тем временем, подчёркивает газета, во всём мире учёные всё-таки настаивают, что в немалой мере эти самые сладкие напитки служат причиной увеличения случаев ожирения и сахарного диабета 2-го типа. В одной банке газировки содержится 35 граммов, или 7 кусочков сахара. Так что всё больше стран следуют примеру Франции, которая в качестве метода борьбы с тревожной тенденцией в 2012 году ввела налог на газированные напитки.

После скандала в США Coca-Cola гарантировала полную прозрачность своих финансовых операций и опубликовала на своём официальном сайте в США список транзакций в рамках своих партнёрств и поддержки учёных начиная с 2010 года. Затем подобные данные о деятельности компании были обнародованы и в ряде других стран, включая Францию. И именно эти данные тщательно изучила Le Monde.

По наблюдениям издания, начиная с 2010 года Coca-Cola в общей сложности передала €8 млн различным экспертам, спортивным врачам, медицинским, исследовательским и медийным организациям. Правда, как и везде, во Франции большая часть этих спонсорских средств всё же подразумевает рекламную деятельность, а не какие-то реальные научные исследования. Среди перечисленных 18 имён — диетологи и спортивные врачи, весьма влиятельные в своих кругах.

Так, психолог и специалист по питанию Франс Бэлиль рассказала, что Coca-Cola способствовала написанию её статьи о, естественно, несуществующей прямой связи между потреблением сладких напитков и весом и даже выплатила ей гонорар в размере €2 тыс. Статья появилась в специальном выпуске научного журнала для экспертов в области диетологии и нутрициологии. Шесть других авторов, опубликовавшихся в том же выпуске, также отметили, что они получили «достойные» вознаграждения за свои работы. Причём имена двух из них не указаны в списке компании, которая отметила, что не все специалисты, с которыми она сотрудничала, пожелали, чтобы их имена были представлены огласке. Получается, весь выпуск журнала был спонсирован Coca-Cola, подчёркивает Le Monde.

Другой специалист, Бернар Ги-Гран, вспомнил, как компания заплатила ему €700 за подготовку к конференции доклада о сахарозаменителе аспартаме. «Это не преступление, здесь даже нет конфликта интересов», — уверен эксперт. А тем временем ещё с начала 2010 года многие французские институты, изучающие проблемы питания, отмечают потенциальный вред сахарозаменителей вроде аспартама, который используется в диетических версиях газированных напитков.

Другие специалисты, включая экс-президента Французского общества спортивной медицины Ксавье Бигара, получили по €4 тыс. за участие в различных конференциях, где они при поддержке компании отстаивали необходимость пить больше жидкости для спортсменов и детей. При этом названия конкретных продуктов в докладах и презентациях не упоминались.

Вообще на фоне специалистов по питанию в списке Coca-Cola фигурируют и пара антропологов, а также и вовсе имена с ошибками и люди, чьи координаты не удалось найти. Из €157 тыс., переданных специалистам, Le Monde удалось проследить и подтвердить лишь €11,7 тыс. Как сама компания описывает своё сотрудничество с указанными личностями, «речь шла о помощи в составлении информационных проспектов, лекциях на наших стендах на конференциях, а также выступлениях в качестве спикеров». По данным Coca-Cola, подобный тип сотрудничества был прекращён после 2016 года.

Столь неточный характер предоставленных фирмой данных в рамках её кампании прозрачности наблюдается не только во Франции, уверяет газета. В 2018 году социологи сопоставили обнародованные данные с работами в научных журналах, где упоминается финансирование компанией. В итоге оказалось, что из 389 статей, появившихся в 169 изданиях, Coca-Cola сама указала лишь 42. Так что несмотря на заверения в прозрачности, масштабы вовлечённости компании как в деятельность учёных, так и сферу питания в более широком смысле до сих пор неясны. Что касается более масштабных «партнёрств» Coca-Cola, компания по большей части финансирует конференции вроде Dietecom, на которую было потрачено €140 тыс. в период с 2010-го по 2017 год.

Треть указанного финансирования Coca-Cola (€2,4 млн) ушла на некие «исследования». Самое крупное и дорогостоящее из них, подготовленное компанией CreaBio, утверждает, что в плане воздействия на аппетит, энергетического вклада и последующего выбора продуктов нет никакой разницы между водой и напитками с сахарозаменителем. Другие «исследования» и вовсе проходили через загадочные «институты» типа Европейского института психологических экспертиз, деятельность которых неясна и за которыми стоят люди, нередко так или иначе связанные с Coca-Cola. Сама компания эту тему никак не прокомментировала, отмечает Le Monde.