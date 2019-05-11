Le Monde: Coca-Cola платила учёным, чтобы доказать безвредность своей продукции
На протяжении последних десяти лет компания Coca-Cola спонсировала исследования ведущих французских учёных и медиков, чтобы помочь общественности забыть о вреде фирменных шипучих напитков, утверждает Le Monde.
Как напоминает газета, в конце 2015 года американское издание The New York Times опубликовало разгромную статью о том, что Coca-Cola финансирует учёных, выступающих за то, что в условиях глобальной эпидемии ожирения здоровая диета не так важна для похудения, как физические нагрузки. В течение нескольких лет эти специалисты проталкивали свою точку зрения в научных журналах, на конференциях и в соцсетях.
По словам Le Monde, эта позиция очень удачна для мирового лидера в секторе сладких газированных напитков. А тем временем, подчёркивает газета, во всём мире учёные всё-таки настаивают, что в немалой мере эти самые сладкие напитки служат причиной увеличения случаев ожирения и сахарного диабета 2-го типа. В одной банке газировки содержится 35 граммов, или 7 кусочков сахара. Так что всё больше стран следуют примеру Франции, которая в качестве метода борьбы с тревожной тенденцией в 2012 году ввела налог на газированные напитки.
После скандала в США Coca-Cola гарантировала полную прозрачность своих финансовых операций и опубликовала на своём официальном сайте в США список транзакций в рамках своих партнёрств и поддержки учёных начиная с 2010 года. Затем подобные данные о деятельности компании были обнародованы и в ряде других стран, включая Францию. И именно эти данные тщательно изучила Le Monde.
По наблюдениям издания, начиная с 2010 года Coca-Cola в общей сложности передала €8 млн различным экспертам, спортивным врачам, медицинским, исследовательским и медийным организациям. Правда, как и везде, во Франции большая часть этих спонсорских средств всё же подразумевает рекламную деятельность, а не какие-то реальные научные исследования. Среди перечисленных 18 имён — диетологи и спортивные врачи, весьма влиятельные в своих кругах.
Так, психолог и специалист по питанию Франс Бэлиль рассказала, что Coca-Cola способствовала написанию её статьи о, естественно, несуществующей прямой связи между потреблением сладких напитков и весом и даже выплатила ей гонорар в размере €2 тыс. Статья появилась в специальном выпуске научного журнала для экспертов в области диетологии и нутрициологии. Шесть других авторов, опубликовавшихся в том же выпуске, также отметили, что они получили «достойные» вознаграждения за свои работы. Причём имена двух из них не указаны в списке компании, которая отметила, что не все специалисты, с которыми она сотрудничала, пожелали, чтобы их имена были представлены огласке. Получается, весь выпуск журнала был спонсирован Coca-Cola, подчёркивает Le Monde.
Другой специалист, Бернар Ги-Гран, вспомнил, как компания заплатила ему €700 за подготовку к конференции доклада о сахарозаменителе аспартаме. «Это не преступление, здесь даже нет конфликта интересов», — уверен эксперт. А тем временем ещё с начала 2010 года многие французские институты, изучающие проблемы питания, отмечают потенциальный вред сахарозаменителей вроде аспартама, который используется в диетических версиях газированных напитков.
Другие специалисты, включая экс-президента Французского общества спортивной медицины Ксавье Бигара, получили по €4 тыс. за участие в различных конференциях, где они при поддержке компании отстаивали необходимость пить больше жидкости для спортсменов и детей. При этом названия конкретных продуктов в докладах и презентациях не упоминались.
Вообще на фоне специалистов по питанию в списке Coca-Cola фигурируют и пара антропологов, а также и вовсе имена с ошибками и люди, чьи координаты не удалось найти. Из €157 тыс., переданных специалистам, Le Monde удалось проследить и подтвердить лишь €11,7 тыс. Как сама компания описывает своё сотрудничество с указанными личностями, «речь шла о помощи в составлении информационных проспектов, лекциях на наших стендах на конференциях, а также выступлениях в качестве спикеров». По данным Coca-Cola, подобный тип сотрудничества был прекращён после 2016 года.
Столь неточный характер предоставленных фирмой данных в рамках её кампании прозрачности наблюдается не только во Франции, уверяет газета. В 2018 году социологи сопоставили обнародованные данные с работами в научных журналах, где упоминается финансирование компанией. В итоге оказалось, что из 389 статей, появившихся в 169 изданиях, Coca-Cola сама указала лишь 42. Так что несмотря на заверения в прозрачности, масштабы вовлечённости компании как в деятельность учёных, так и сферу питания в более широком смысле до сих пор неясны. Что касается более масштабных «партнёрств» Coca-Cola, компания по большей части финансирует конференции вроде Dietecom, на которую было потрачено €140 тыс. в период с 2010-го по 2017 год.
Треть указанного финансирования Coca-Cola (€2,4 млн) ушла на некие «исследования». Самое крупное и дорогостоящее из них, подготовленное компанией CreaBio, утверждает, что в плане воздействия на аппетит, энергетического вклада и последующего выбора продуктов нет никакой разницы между водой и напитками с сахарозаменителем. Другие «исследования» и вовсе проходили через загадочные «институты» типа Европейского института психологических экспертиз, деятельность которых неясна и за которыми стоят люди, нередко так или иначе связанные с Coca-Cola. Сама компания эту тему никак не прокомментировала, отмечает Le Monde.
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