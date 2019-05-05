Le Monde: страны схлестнулись в «войне GPS», и Россия на первых позициях

И западные страны, и Россия работают над электронными средствами ведения войны, и, по словам экспертов, Россия в этом вопросе преуспела. Как пишет Le Monde, она создаёт помехи для работы GPS, чтобы защитить свои базы, руководителей и стратегические объекты, а также помешать противникам и собрать на них разведданные.

Навигация у берегов Сирии может быть похожа на движение с завязанными глазами: в зоне конфликта идёт «война GPS», в результате которой стороны пытаются навредить системе геолокации врага, пишет Le Monde. И сделать это довольно просто, даже при отсутствии высоких технологий.



Так, например, можно перехватить сигнал и отправить кораблю неверные данные, когда он будет запрашивать своё местоположение. Кроме того, обычно телекоммуникационные системы и радары действуют в пределах милисекунд, и если сигнал запаздывает, это может сказаться на их работе: сбить точность ракет или помешать опознать дружественные силы на поле боя.



И хотя принципы этой войны не новы, но теперь она проходит в большем масштабе. Так, под удар могут попасть все навигационные системы всех стран от GPS до «Глонасс». США набирают себе специалистов по электронной войне, но эксперты считают, что Россия в этом весьма преуспела, и «в некоторых зонах для GPS создаются такие помехи, что некоторые союзники по НАТО иногда используют «Глонасс».



У НАТО есть превосходство над Россией в вопросах командования и контроля, и Россия сделала ставку на асимметричные средства электронной войны, отметил один из экспертных собеседников автора статьи. Другой эксперт ему вторит: «На данный момент лишь Китай и Россия — единственные силы в сфере киберэлектронной войны, которые обладают полным арсеналом средств, способных оказать влияние на электромагнитное поле на всех уровнях, в том числе космическом».



Так, недавно американские специалисты доказали, что способности России мешать сигналу GPS сильно выше, чем считалось. По их мнению, системы, которые задействованы в этом процессе, размещены в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Геленджике и Калининграде. Кроме того, они подозревают и другие города России, а также российскую базу в сирийском Хмеймиме. Причём они не установили, чтобы подобные инструменты были направлены на какие-то конкретные цели, но, по их словам, они якобы неизбирательным образом воздействуют на корабли и самолёты в зоне доступа — даже российские.



Помимо прочего, для Москвы это способ скрыть передвижение первых лиц государства. Кроме того, эти средства защищают стратегические объекты: так, из Геленджика купол распространяется на крупнейший российский порт в Новороссийске. Так что речь ещё и о том, чтобы обеспечить безопасность российских баз за рубежом и собирать информацию о силах противника. И Сирия в этом ключе — тестовая площадка для российских средств электронной войны, отмечает автор статьи. Американцы даже называли Сирию «самой агрессивной электронной средой в мире».



При этом армии западных стран в принципе могут обходиться и без GPS, пишет автор статьи. Однако они вкладывают средства и силы в развитие геолокации и в разработку альтернативных систем. Так, например, Франция работает над тем, чтобы скрестить GPS и Galileo и сделать их менее уязвимыми, пишет Le Monde.