Times: Трамп планирует отужинать с Джонсоном во время визита в Великобританию

Президент США Дональд Трамп по прибытии в Великобританию намерен устроить званый ужин, на котором в числе прочих приглашённых будут бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон и лидер «Партии брексита» Найджел Фарадж, сообщает воскресное приложение The Times. Отмечается, что Трамп очень ждёт встречи со своим «другом» Джонсоном.
Член британского парламента и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет удостоен личного приёма президента США Дональда Трампа во время его визита в Соединённое Королевство, передаёт воскресное приложение газеты The Times со ссылкой на приближённых американского лидера.
По их словам, Трамп очень хочет встретиться с британским политиком во время поездки для празднования годовщины высадки в Нормандии с 3 по 5 июня.
По данным The Times, по прибытии в Великобританию Трамп может устроить званый ужин в резиденции американского посла в Лондоне, где и остановится на время своего визита. Кроме того, одним из вероятных гостей президента может стать лидер «Партии брексита» Найджел Фарадж, с которым Трамп познакомился на Конференции консервативных политических действий в марте.
При этом в Лондоне внимательно следят за расписанием Трампа, так как опасаются, что президент может использовать поездку, для того чтобы поставить премьер-министра страны Терезу Мэй в неудобное положение, а также вмешаться в обсуждение брексита.
Так, Трамп уже заявлял, что из его «друга» Джонсона вышел бы «прекрасный премьер-министр». Вместе с тем Фарадж призвал Трампа поддержать выход Великобритании из ЕС без сделки.
The Times напоминает, что больше чем за месяц до его начала визит уже привлёк к себе внимание широкой общественности. В частности, лидер британской оппозиции Джереми Корбин отказался присутствовать на официальном ужине, который даст британское правительство в честь прибытия Трампа. Кроме того, ожидается, что мероприятие пропустят принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которая после рождения первенца планирует уйти в декрет на три месяца.
Тем не менее в окружении Джонсона сообщили, что он пока не получал приглашение от американского лидера.
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