NTD: потрогать, забраться, порулить — в уникальном Музее истории трактора можно всё

Единственный в России Музей истории трактора хранит и пополняет уникальную коллекцию техники из России и других стран, причём почти все экспонаты отремонтированы и находятся на ходу, передаёт NTD. Каждую неделю в музей приходят сотни детей, которым разрешают забраться в кабину и потрогать всю раритетную технику, а также демонстрируют вживую, как она работает.

Когда-то вся эта техника трудилась на полях, стройках и везде, где люди нуждались в мощных машинах. Теперь они хранятся в чебоксарском Музее истории трактора — единственном в России. Среди экспонатов — гусеничные и колёсные, современные и раритетные. Некоторые старые и редкие тракторы находят в плачевном состоянии и восстанавливают. Так было и с моделью ХТЗ-7.

ЛЕОНИД МАКСИМОВ, замдиректора Музея истории трактора: Мы воссоздали эту машину — и не то что воссоздали как бы в виде макета, это действующий экспонат! Там всё родное, он участвует в различных шоу нашего музея.

Каждую неделю в музей приходят сотни детей. Здесь тракторы можно потрогать, забраться в кабину и порулить. А во дворе вживую демонстрируют, как работает эта спецтехника. Управляют тракторами женщины.

АРИНА ГРИГОРЬЕВА, сотрудница музея: Первые дни, наверное, было трудно — когда мы привыкали, когда мы изучали, когда первый был выезд. Конечно же, есть трудности. Но, когда мы привыкаем и делаем это с удовольствием, нам это нравится.

А на этом тракторе в 2005 году Василий Хацкевич из Новосибирска установил мировой рекорд, проехав почти 6 тысяч километров от Владимира до Владивостока. Теперь легендарная машина — музейный экспонат.

АЛЬБЕРТ СЕРГЕЕВ, директор Музея истории трактора: В настоящее время трактор стоит у нас в музее. Вот, как вы видите, выполняет важную функцию. А в тёплое время года мы даже на этом тракторе, прицепив нашу фирменную тележку — то есть вагончик, мы даже катаем детей.

В музее также представлена коллекция из 600 различных моделей тракторов, которые сделаны в масштабе 1:42. Кроме того, здесь есть обширная научно-техническая библиотека. В музее проводят 3D-презентации и показывают документальные фильмы о тракторах и тракторостроении.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2019 года.