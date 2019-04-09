Telegraph: Браудер обвинил Россию в попытках манипулировать Интерполом

Британский финансист Уильям Браудер, которого в России обвиняют в уклонении от уплаты налогов, заявил, что страна пытается манипулировать Интерполом для продвижения политически мотивированной кампании против него, пишет The Daily Telegraph. Подобное заявление он сделал, получив известие об очередном запросе Москвы на выдачу ордера на свой арест.

Британский бизнесмен, известный критикой в адрес российского лидера Владимира Путина, Уильям Браудер обвинил Россию в попытке манипулировать Интерполом после того, как страна в седьмой раз обратилась в международную организацию для выдачи ордера на его арест, сообщает The Daily Telegraph.



Серьёзную обеспокоенность Браудера вызывает членство россиянина Петра Городова в комиссии по контролю за файлами Интерпола. В письме, направленном в организацию адвокатами финансиста, отмечается, что в России Городов принимал участие в «политически мотивированной» кампании по привлечению его к уголовной ответственности по обвинению в уклонении от налогов. Так, прежде Москва пыталась добиться ареста и депортации Браудера уже шесть раз.



О седьмом запросе в Интерпол стало известно из письма организации Браудеру. В нём говорится, что Россия вновь просит арестовать британца по обвинениям, включающим уклонение от уплаты налогов. Ожидается, что запрос будет рассмотрен на нескольких заседаниях, первое из которых состоится 15 апреля.



«Это очень серьёзно. Если я поеду не в ту страну и меня арестуют из-за красного уведомления Интерпола, меня отправят назад в Россию и убьют», — прокомментировал ситуацию Браудер в интервью The Daily Telegraph.



Адвокаты Браудера уже выразили протест в связи с назначением Городова и решением Интерпола рассмотреть российский запрос, вместо того чтобы сразу отклонить его.



Кроме того, они обвинили Россию в «ненадлежащем стремлении использовать каналы Интерпола» в рамках «политически мотивированной кампании против Браудера».



При этом в самой организации уголовной полиции пока отказались комментировать этот «довольно сложный вопрос».



По словам Браудера, один из руководителей главного управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры России Городов будет отстранён от участия в соответствующем заседании комиссии Интерпола.