CBC: Браудер призвал Канаду добиваться приостановки работы России в системе Интерпола

Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер*, один из самых известных критиков Кремля, призвал канадское правительство возглавить инициативу по приостановке работы России в системе Интерпола, сообщает CBC. Сам бизнесмен несколько раз задерживался этой организацией по запросу Москвы, говорится в статье.

«В уставе Интерпола есть правило, которое позволяет организации приостанавливать членство стран, злоупотребляющих этой системой. Им ранее никогда не пользовались. И я говорю канадскому парламенту и канадскому правительству, что Канаде следует немедленно возглавить инициативу по приостановке работы России в системе Интерпола, то есть поступить с ней таким же образом, как и в случае, когда Россию отстранили от Олимпиады, после того как она была поймана на жульничестве. Всё, что нужно, — одна страна, которая бы всё это возглавила», — заявил Браудер в интервью CBC.

Он также добавил, что Интерпол предназначен для правоохранительной деятельности, а не для «преследования политических врагов».

«Он (Интерпол. — ИноТВ) не должен быть инструментов диктатуры», — подчеркнул глава Hermitage Capital Management.

Браудер в своё время инициировал глобальную кампанию по принятию разными странами Акта Магнитского, предусматривающего наказание для «российских чиновников, ответственных за смерть в московской тюрьме аудитора Сергея Магнитского», говорится в статье.

А в последние дни он активнейшим образом участвовал в кампании, нацеленной на то, чтобы помешать генерал-майору МВД России Александру Прокопчуку стать следующим президентом Интерпола. Браудер выражал опасения, что российское правительство воспользуется этим, чтобы наказывать критиков Кремля.

В конце концов, новым президентом Интерпола был избран южнокореец Ким Чен Янг. Он занял этот пост после того, как его китайский предшественник Мэн Хунвэй был арестован антикоррупционным ведомством КНР по обвинению во взяточничестве.

* Билл Браудер признан в России виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, заочно приговорён к девяти годам лишения свободы (прим. ИноТВ)