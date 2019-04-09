SRF: компромисс между Россией и Советом Европы возможен, но привкус у него будет горький

После присоединения Крыма Совет Европы ввёл штрафные меры против России, на что Москва ответила бойкотом Парламентской Ассамблее в Страсбурге и заморозила выплаты в бюджет Совета Европы. Как пишет SRF, прекращение финансовых отчислений стало для организации серьёзным ударом, поэтому для возвращения России или Москва, или Совет Европы должны сделать шаг навстречу. Однако, по мнению автора статьи, даже если в конце концов будет достигнут компромисс, у него будет горький привкус.

«Оплот демократии и прав человека» — Совет Европы — сегодня находится в экзистенциальном кризисе, и в том числе из-за российского вопроса. Как пишет SRF, после того как Россия в 2014 году «в нарушение норм международного права присвоила Крым*», организация ввела штрафные меры. В ответ Россия объявила бойкот Парламентской Ассамблее в Страсбурге и заморозила выплаты в бюджет Совета Европы. Поскольку Россия на протяжении двух лет не осуществляет выплаты, уже в июне ей грозит исключение из Совета Европы. Москва, отмечает издание, «может избежать постыдной процедуры», выйдя из организации самостоятельно в течение следующих недель.



Россия хотела бы остаться в Совете Европы, как недавно отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Большая часть стран — членов организации также хотели бы, чтобы Россия осталась, поскольку страсбургская организация — единственное место, в котором Россия юридически связана с остальной Европой, продолжает портал. Вот почему генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступил за то, чтобы Россия осталась в организации, поскольку после выхода России 140 млн россиян потеряют доступ к Европейскому суду по правам человека.



Портал также отмечает, что Совет Европы зависит от российских платежей: ежегодно они составляют около €35 млн, или 10% бюджета. На протяжении ряда лет организация вынуждена значительно сокращать свою деятельность, и окончательное прекращение российских выплат станет ударом, поскольку нет признаков того, что остальные 46 стран — членов организации заполнят эту финансовую брешь.



«Чтобы российские парламентарии вновь смогли получить право голоса, или Москва, или Совет Европы должны сделать шаг навстречу. Россия — вернув Крым Украине, что абсолютно нереалистично. А Совет Европы — закрыв глаза на грубое нарушение международного права со стороны России. Об этом сейчас ведутся ожесточённые споры», — пишет автор материала.



Как заключает издание, даже если в конце концов будет достигнут компромисс, в котором только одна сторона пойдет навстречу другой, у него будет горький привкус, который испортит запланированные праздничные мероприятия по случаю 70-летия Совета Европы.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

