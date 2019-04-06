Resett: ошибка с Украиной грозит Западу «союзом медведя и дракона»

Попытка принять Украину в западные политические институты, например, ЕС и НАТО, без учёта интересов России является крупнейшей геополитической ошибкой Запада в XXI веке, пишет норвежское издание Resett. Ведь загнанный в угол русский медведь может войти в альянс с китайским драконом. Но у Запада ещё есть шанс заложить основы новой трансатлантической политики безопасности, которая будет устраивать всех, в том числе и Россию, считает автор.

Теперь, когда Дональд Трамп чист от обвинений с сговоре с Москвой, у него появилась прекрасная возможность заложить основы новой трансатлантической политики безопасности, которая включит в себя и Россию. Как пишет Resett, ввиду многочисленных угроз, стоящих перед Западом в XXI веке, мир должен сосредоточиться на реальных стратегических задачах, и поэтому пришло время начать реалистичную внешнюю политику, замешенную на прагматике.

Как продолжает автор статьи, внешнеполитическая линия, которой Запад придерживался после окончания холодной войны, сделала его слабым и уязвимым для стратегических соперников, поэтому будущие решения должны строиться на соображениях реальной политики и геостратегии.

Крупнейшая геополитическая ошибка, которую Запад успел допустить в XXI веке, заключается в попытках включить Украину в западные политические институты, не учитывая мнение России. С геополитической точки зрения, передать Украину иностранным державам для России совершенно немыслимо. Отпустив эту часть Восточной Европы, Россия оголит свой юго-западный фланг и лишится естественных пограничных барьеров. Таким образом, этот регион станет предельно уязвим для любых враждебных держав, которые обосновались на Украине и могут нанести России ущерб.

«С геостратегической точки зрения, переводить и без того ограниченные ресурсы на то, чтобы остановить Россию, которая и так в упадке, не только бессмысленно, но и откровенно контрпродуктивно. Изолируя медведя на востоке и загоняя его в угол, мы лишь подтолкнём его к поиску партнёров в других местах — например, в Китае», — отмечает автор материала.

Он отмечает, что «альянс медведя и дракона» уже сегодня стал для Запада настоящим геополитическим кошмаром. Экономики России и Китая прекрасно друг друга дополняют, и тандемом они станут для Запада по-настоящему грозным противником. И хотя на пути такого альянса по-прежнему стоят серьёзные противоречия, Западу нужно перестать толкать русского медведя в объятия китайского дракона.

«Изыщем новый формат политики безопасности, который сработает для всех — в том числе и для России. Никто не говорит, что будет легко, но надо же когда-то начинать. Ход за президентом Трампом», — заключает автор норвежского издания.

.