Колумнист Atlantico объяснил, почему в России понимают Ближний Восток лучше, чем на Западе

Российские успехи в Сирии объясняются не только продуманной политикой и хорошей стратегией, но и в целом русским характером, пишет французский обозреватель в своей статье для Atlantico. На протяжении своей истории Россия граничила и поддерживала отношения с мусульманскими странами, так что теперь она может смотреть на Ближний Восток без призмы идеологии и догм.

Россия смогла добиться больших успехов в Сирии — в регионе, «где Запад и, в частности, Франция больше ничего не понимают и продолжают отступать». Поэтому автор статьи в Atlantico Ролан Ломбарди задаётся вопросом, почему «русские понимают арабо-мусульманский мир лучше, чем на Западе?»

Конечно, частично это объясняется тем, что Москва ведёт чёткую и связную политику, что у неё умелые дипломаты, что она придерживается принципов невмешательства и верности сложившимся союзам. Однако он поясняет: чтобы понять глубинные причины такой политики, нужно проанализировать психологию русских и то, как они воспринимают мир.

Прежде всего, по его словам, у славян есть некая «восточность», которая позволяет им лучше понимать похожие народы — в частности, всю сложность культуры, традиций, религий народов Ближнего Востока и арабо-мусульманского мира в целом.

В России сейчас почти 15% мусульман, и у неё давняя история взаимоотношений с народами, исповедовавшими ислам, так что русские с исламом хорошо знакомы. Более того, почти 2,5 тыс. км российской границы соседствуют с мусульманскими странами. Так что Кремль не могут не заботить эволюция самосознания мусульман и опасения, что на Кавказе и в Азии произойдёт распространение политического ислама.

«Важно понимать: то, что мы сегодня зовём слащаво «сложным Востоком», для русских уже многие века лишь поле игры и даже любимые охотничьи угодья. Россия всегда считала себя наследницей Византии и Восточной Римской империи и обращала особое внимание на этот регион», — пишет автор статьи, вспоминая то, как Пётр Первый стремился выйти к тёплым морям.

На Западе сейчас без умолку критикуют Россию, пишет автор статьи. Там считают «Путина новым безжалостным царём, а русских — животными и казаками, жаждущими территориальных и торговых завоеваний». Но, по словам автора статьи, таких экспертов «их ненависть и ослепляет».

«Хотя смелось и сила — ключевые черты российского менталитета, не нужно забывать, что игра в шахматы — национальный спорт в России», — пишет автор статьи. Он отмечает, что ещё в школе россияне учатся играть в шахматы, которые развивают их интеллектуальные способности. «Так что не стоит упускать из виду, что мы имеем дело со стратегами».

В отличие от жителей западных стран, которые часто спешат, россияне, как в шахматах, всегда остаются осторожными и спокойно анализируют ситуацию, отмечает автор статьи. «Они очень хорошо знают, что если сделать поспешный ход на великой международной или ближневосточной шахматной доске, то катастрофические последствия могут произойти на другой стороне мира. Именно поэтому они действуют рискованно лишь тогда, когда у них есть план и здраво обдуманная стратегия. Но как только они «в игре», как в Сирии, она идёт очень быстро и очень активно, и чаще всего со множеством превентивных ударов».

Также в отличие от Запада, где не знают географию, Россия всегда обращала внимание на карту мира. Колумнист называет Институт востоковедения, МГИМО и Военную академию Фрунзе одними из лучших институтов планеты, где учатся космополиты с отличным знанием языков и изучают мир таким, какой он есть, без идеологий и догм. Так что, как делает вывод автор статьи, российские лидеры, выпускники этих вузов, умеют планировать на перспективу и предусматривать все возможные варианты развития событий.

Французам до этого далеко, сетует автор колонки: французские востоковеды считают арабский мир монолитным блоком, видят в политическом исламе новый «Интернационал угнетённых», а в арабах — новых каторжан, которых нужно поднять «против злого белого человека с Запада, израильского колониста или ужасного диктатора». Вот такие «эксперты» в 2011 году с энтузиазмом восприняли «арабскую весну», которая, по их мнению, должна была привести к установлению демократии по всему Ближнему Востоку. Они же предсказывали скорое падение Асада или «новый Афганистан», когда Россия стала участницей конфликта в Сирии.

К этим «мастерам предвидения» прислушиваются французские политики, пишет колумнист. Если прибавить сюда «недальновидную политику» французского МИДа, а также то, как французские дипломаты в своей работе обеспечивают интересы крупных французских промышленных групп, то и получается, что Франция оказывается вне игры и не понимает геополитические интересы игроков на Ближнем Востоке и в Средиземном море.

Таким образом, делает вывод автор статьи, Россия понимает реальное положение дел в арабо-мусульманском мире. И работает она в сфере национальных геополитических интересов, что важнее, чем какие-либо философские рассуждения, торговые интересы, идеология и эмоции, пишет Atlantico.