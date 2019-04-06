Resett: ошибка с Украиной грозит Западу «союзом медведя и дракона»

Попытка принять Украину в западные политические институты, например, ЕС и НАТО, без учёта интересов России является крупнейшей геополитической ошибкой Запада в XXI веке, пишет норвежское издание Resett. Ведь загнанный в угол русский медведь может войти в альянс с китайским драконом. Но у Запада ещё есть шанс заложить основы новой трансатлантической политики безопасности, которая будет устраивать всех, в том числе и Россию, считает автор.