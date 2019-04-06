NYT: торговая война между Вашингтоном и Пекином снизила привлекательность Китая для иностранных фирм

Целый ряд иностранных компаний, полностью, либо частично, перенёс своё производство из Китая в другие страны, пишет The New York Times. Основная причина — торговый конфликт между КНР и США. При этом, нельзя говорить о безоговорочной победе Дональда Трампа, поскольку, покидая Китай, фирмы не возвращаются в США, предпочитая страны с низкими производственными издержками.

Вне зависимости от исхода торговой войны между США и Китаем, Дональд Трамп уже добился важной победы, считает The New York Times: компании пересматривают свою политику в отношении КНР.

Как отмечает издание, Пекин и Вашингтон могут скоро достичь соглашения, но эффект от введённых тарифов и пошлин привёл к тому, что мировые компании уже начали менее активно включать Китай в свои цепочки поставок. Такая тенденция является основной целью тех, кто считает, что мир стал слишком зависим от китайской промышленности: по мнению ряда политиков, зависимость Америки от индустрии КНР делает её стратегически уязвимой, особенно в свете военного и геополитического усиления Поднебесной.

Целый ряд компаний, таких как GoPro, United Electronics, Danfoss, Hasbro и Aten International уже вынесли своё производство за пределы Китая (полностью, либо частично). При этом, победа Трампа не безоговорочная, отмечает издание, поскольку производители, в большинстве своём, не возвращаются в США, а переносят свои мощности в другие страны с низкими производственными затратами. Кроме того, перестройка цепочек поставок занимает много времени, а значит Китай ещё долго будет мировым индустриальным центром.

The New York Times напоминает, что Китай превратился в «мастерскую мира» за два последних десятилетия, располагая дешёвой и весьма квалифицированной рабочей силой. Кроме того, в стране возник обширный и развивающийся потребительский рынок. Согласно данным ООН, в прошлом году на КНР пришлось 25% всего мирового производства.

Однако, рост уровня зарплат и прочих издержек, а также недовольство ряда компаний привилегиями, предоставляемыми Пекином местным фирмам, стали причинами, по которым иностранные производители задумались о переносе своих мощностей из Китая. Американо-китайские торговые споры лишь добавили стимулов таким решениям.

При этом, издание отмечает, что КНР не обязательно будет противиться «исходу» иностранного бизнеса. Китайский министр промышленности и информатизации Мяо Вэй признал, что Китай теряет конкурентное преимущество в отраслях с низкими производственными издержками и поэтому сфокусируется на высоких технологиях.

По мнению гендиректора банка Standard Chartered Билла Уинтерса, теперь предприятия хотят быть менее зависимыми от одного места производства, и потому ищут альтернативу Китаю. При этом, способность диверсифицировать цепочки поставок зависит, в том числе, и от отрасли: к примеру, производителям смартфонов будет трудно уйти из Китая, ввиду того, что КНР доминирует в этой цепочке поставок.