24 канал: эксперт спрогнозировал ужесточение конфликта в Донбассе накануне второго тура выборов

Москва может поменять свою политику в отношении Украины в случае победы на выборах Владимира Зеленского, уверен военный эксперт Олег Жданов. В интервью «Телеканалу новин 24» он заявил, что Россия заинтересована в сохранении Порошенко на посту президента, поэтому накануне второго тура выборов стоит ждать активизации боевых действий в Донбассе.
Политика Владимира Путина в отношении Украины может измениться, если выборы выиграет Зеленский, однако останется без изменений при Порошенко. Об этом «Телеканалу новин 24» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Он также добавил, что активизация военных действий в Донбассе перед вторым туром вполне возможна.
«Зеленский считает, что надо вести переговоры с Россией — агрессором — в присутствии третьих лиц. Ключевой момент — в каком статусе будет Россия? Этот статус определяет Украина. Сейчас у нас «мирный» план урегулирования военного конфликта. Если Зеленский признает Россию стороной конфликта и Москва будет ответчиком на переговорах, тогда есть шанс завершить конфликт», — отмечает Олег Жданов.
Эксперт считает, что ближе ко второму туру резко возрастёт количество обстрелов в Донбассе, и это сыграет на руку Порошенко. Путин, по его словам, больше всех заинтересован в сохранении Порошенко на посту президента, а сам украинский президент продолжит разыгрывать вариант «голосуй, иначе проиграешь».
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