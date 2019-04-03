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NBC News: массовая эмиграция лишает Украину самого ценного

Материал представлен в переводе ИноТВ
Эмиграция квалифицированных специалистов является одной из серьёзнейших проблем, с которой сталкивается Украина сегодня. Как пишет NBC News, эксперты считают, что любой украинец, уезжающий из страны в поисках лучшей жизни, лишает её самого ценного ресурса — человеческого потенциала.
NBC News: массовая эмиграция лишает Украину самого ценного
Reuters
Хотя официальных данных по этому вопросу нет, по некоторым оценкам, сегодня один из 15 граждан Украины работает за границей. Как пишет NBC News, украинский вице-премьер-министр Геннадий Зубко назвал эмиграцию квалифицированных специалистов одной из серьёзнейших угроз, с которыми сталкивается страна сегодня. 
 
Как продолжает издание, с тех пор как Украина обрела независимость после распада Советского Союза, численность её населения уменьшилась на 8 млн человек и сегодня составляет примерно 44 млн. По оценкам ООН, к 2050 году численность населения Украины сократится до 36 млн, а спустя еще 50 лет — до 28 млн. Снижающийся коэффициент рождаемости тоже играет немаловажную роль, однако ключевым фактором остаётся миграция. 
 
Журналисты пообщались с 34-летней Катериной, которая стала одной из нескольких миллионов уехавших из страны в рамках опустошающей Украину волны эмиграции квалифицированных специалистов. По её словам, отсутствие хорошо оплачиваемой работы, повсеместная коррупция и война заставили её и её супруга искать лучшей жизни в Чешской Республике.
 
«Наших детей здесь не ждёт ничего хорошего. Мы любим Украину, но она не отвечает нам взаимностью», — рассказала женщина.
 
Эксперты подчёркивают, что любой украинец, уезжающий из страны в поисках лучшей жизни, лишает её части самого ценного ресурса — человеческого потенциала. В прошлом году украинцы, работающие за рубежом, отправили домой $11,6 млрд. В 2019 году, по некоторым прогнозам, эта цифра составит $12,2 млрд.
 
Директор Института демографии и социальных исследований в Киеве Элла Либанова утверждает, что в любой отдельно взятый момент времени за границей работают около 3 млн украинцев. 
 
«Люди, уезжающие из страны, — это люди трудоспособного возраста, что делает их потерю особенно мучительной. Это тот возраст, когда люди находятся на пике своего профессионального развития и когда у них рождаются дети», — рассказала Либанова.
 
По её словам, хотя число экономических мигрантов, уезжающих с Украины, традиционно было довольно высоким, большинство из них в конечном счёте возвращались на родину. Всё изменилось, когда в 2014 году в стране началась война.  
 
«Прежде мигранты, уезжавшие в Россию, возвращались, однако те мигранты, которые нацелились на Западную Европу, пытаются там закрепиться и больше не возвращаться на родину. Поэтому в данном случае речь идёт не о типичной цикличной миграции. Сегодня те, кто уезжает за границу и находит приемлемую работу, как правило там и остаются», — объяснила Либанова.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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