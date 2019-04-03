NBC News: массовая эмиграция лишает Украину самого ценного

Эмиграция квалифицированных специалистов является одной из серьёзнейших проблем, с которой сталкивается Украина сегодня. Как пишет NBC News, эксперты считают, что любой украинец, уезжающий из страны в поисках лучшей жизни, лишает её самого ценного ресурса — человеческого потенциала.

Хотя официальных данных по этому вопросу нет, по некоторым оценкам, сегодня один из 15 граждан Украины работает за границей. Как пишет NBC News, украинский вице-премьер-министр Геннадий Зубко назвал эмиграцию квалифицированных специалистов одной из серьёзнейших угроз, с которыми сталкивается страна сегодня.

Как продолжает издание, с тех пор как Украина обрела независимость после распада Советского Союза, численность её населения уменьшилась на 8 млн человек и сегодня составляет примерно 44 млн. По оценкам ООН, к 2050 году численность населения Украины сократится до 36 млн, а спустя еще 50 лет — до 28 млн. Снижающийся коэффициент рождаемости тоже играет немаловажную роль, однако ключевым фактором остаётся миграция.

Журналисты пообщались с 34-летней Катериной, которая стала одной из нескольких миллионов уехавших из страны в рамках опустошающей Украину волны эмиграции квалифицированных специалистов. По её словам, отсутствие хорошо оплачиваемой работы, повсеместная коррупция и война заставили её и её супруга искать лучшей жизни в Чешской Республике.

«Наших детей здесь не ждёт ничего хорошего. Мы любим Украину, но она не отвечает нам взаимностью», — рассказала женщина.

Эксперты подчёркивают, что любой украинец, уезжающий из страны в поисках лучшей жизни, лишает её части самого ценного ресурса — человеческого потенциала. В прошлом году украинцы, работающие за рубежом, отправили домой $11,6 млрд. В 2019 году, по некоторым прогнозам, эта цифра составит $12,2 млрд.

Директор Института демографии и социальных исследований в Киеве Элла Либанова утверждает, что в любой отдельно взятый момент времени за границей работают около 3 млн украинцев.

«Люди, уезжающие из страны, — это люди трудоспособного возраста, что делает их потерю особенно мучительной. Это тот возраст, когда люди находятся на пике своего профессионального развития и когда у них рождаются дети», — рассказала Либанова.

По её словам, хотя число экономических мигрантов, уезжающих с Украины, традиционно было довольно высоким, большинство из них в конечном счёте возвращались на родину. Всё изменилось, когда в 2014 году в стране началась война.

«Прежде мигранты, уезжавшие в Россию, возвращались, однако те мигранты, которые нацелились на Западную Европу, пытаются там закрепиться и больше не возвращаться на родину. Поэтому в данном случае речь идёт не о типичной цикличной миграции. Сегодня те, кто уезжает за границу и находит приемлемую работу, как правило там и остаются», — объяснила Либанова.