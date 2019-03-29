ERR: Станислав Черчесов будет читать текст Тотального диктанта в Таллине

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прочитает текст Тотального диктанта на одной из площадок Таллина. Как пишет ERR, эстонская столица в этом году получила статус «Столицы Тотального диктанта — 2019».

На одной из площадок Тотального диктанта в Таллине текст прочитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, передаёт ERR.

«Настала пора рассказать ещё об одном подарке для таллинских поклонников Тотального диктанта: на одной из площадок текст зачитает Станислав Черчесов. Уверен, его участие в акции привлечёт всех тех, кто пережил бурю эмоций, болея за российскую команду на прошедшем чемпионате мира по футболу», — рассказал глава Таллинского оргкомитета акции, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.

Черчесов – главный тренер сборной России по футболу с 2016 года, под началом которого команда дошла до четвертьфинала на прошедшем летом 2018 года домашнем чемпионате мира.

«Не секрет, что я профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли — интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею. Замечательно, что в Таллине множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом», — заявил Черчесов.

Черчесов также отметил, что у него на родине, в Северной Осетии, Тотальный диктант давно уже перестал быть малоизвестным новшеством: четыре года назад он был впервые написан во Владикавказе, с тех пор число принимающих участие в акции стабильно растёт.

«Конечно, было бы более ожидаемо и привычно посетить ваш чудесный город, что называется, по спортивной линии. Но и площадка Тотального диктанта ничем не уступает футбольному полю. Ведь и в Тотальном диктанте, и в спорте есть общий принцип: важна не победа, а участие. Поздравляю всех таллинцев с титулом «Столицы Тотального диктанта — 2019» и приглашаю поучаствовать в акции», — добавил наставник сборной России по футболу.

Как напоминает портал, Тотальный диктант пройдёт 13 апреля 2019 года. Ранее диктант в Таллине зачитывали известные артисты Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник, Виктор Сухоруков и Дима Билан.