Times: инопланетяне не хотят с нами связываться — мы слишком мало развиты

Учёные считают, что инопланетяне до сих пор не вышли с нами на связь потому, что их развитие гораздо превышает наше, и они боятся нам навредить, пишет The Times. Так, история показывает, что цивилизации, которые находятся на более низком уровне развития, тяжело переносили встречу с более развитыми обществами, а тут речь может идти о разнице в миллионы лет.

Учёные ещё с давних пор интересовались, почему при всём многообразии планет, где могла зародиться жизнь, мы до сих пор так и не встретили инопланетян. Теперь же знатоки дали ответ: дело не в том, что инопланетян не существует, а в том, что земляне столь примитивны по сравнению с ними, что они не хотят вмешиваться, пишет The Times.

Так, на одной из конференций французский учёный Жан-Пьер Роспар пояснил: посмотрите, что происходит, когда на земле встречаются цивилизации, которые находятся на разных стадиях развития, даже если эта разница всего в пару столетий. Например, часто общество, которое не может смириться с условиями, навязываемыми извне, скатывается в алкоголизм. Так что некая инопланетная цивилизация может отказываться от контактов с нами лишь из желания не навредить, ведь в этом случае разница в развитии может быть не в сотни, а в миллионы и миллиарды лет.

«Причина может быть очень проста: это может стать концом нашей цивилизации. Зачем продолжать поиски, изобретать и рисковать, если всё, что вам нужно сделать, — задать вопрос?» — приводит автор статьи мнение французского учёного.

С ним согласен другой учёный Дуглас Вакох, который отмечает, что инопланетяне, скорее всего, умнее и развитее нашей цивилизации, ведь мы находимся «на низшем уровне развития необходимых когнитивных способностей». И всё же он намерен убедить инопланетян в обратном: он собирается отправить в космос послание с закодированной периодический системой Менделеева. Однако, если это не подействует, если инопланетяне решат, что не в наших интересах им давать нам о себе знать, то мы не сможем убедить их в обратном, пишет The Times, ссылаясь на мнение учёных.