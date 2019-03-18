Modern Diplomacy: Западу нужно внимательнее приглядеться к проекту «Лидеры России»

Россия не идеальна, её есть за что критиковать, однако сегодня существует такой проект, как «Лидеры России», — позитивный и конкретный пример того, как дать людям со всех регионов страны возможность добиться заслуженного признания. В этом проекте нет ни малейшего намёка на нарушения, злоупотребления или коррупцию, и он заслуживает внимания общественности, уверен автор Modern Diplomacy Мэтью Кросстон, однако до сих пор почти не известен за пределами России.

Сегодня трудно найти американские аналитические материалы о России, в которых не содержалось бы окончательных выводов, сделанных с учётом субъективного патриотизма американских учёных или так называемых специалистов по России. Как пишет автор Modern Diplomacy Мэтью Кросстон, который потратил более половины своей жизни на изучение России и постсоветского пространства, это вызывает особенное сожаление в вопросе признания Западом такого уникального проекта, как «Лидеры России», который является символом успешной беспристрастности и прогрессивного развития.



Автор материала рассказывает, что в России это первый проект такого рода и он является позитивным и конкретным примером того, как дать людям со всех регионов страны возможность добиться заслуженного признания и найти потенциальных будущих лидеров страны. Кросстон также отмечает, что конкурс, проводимый в процессе этого проекта, совершенно прозрачен и открыт для всех.



«Откровенно говоря, когда смотришь на все политические, социальные и экономические проблемы, обрушивающиеся на современное американское общество, в котором, похоже, крутятся одни и те же лидеры и не наблюдается инноваций и «свежей крови», становится совершенно очевидно, насколько сильно Америке необходимы именно такие конкурсы», — пишет Мэтью Кросстон.



Он также отмечает, что частью западной мифологии давно уже стала «американская мечта», когда у каждого есть возможность кем-то стать и чего-то добиться, однако на практике сегодня есть данные, которые свидетельствуют, что для многих людей это просто невозможно. Продвижение по карьерной лестнице и достижение вершины успеха независимо от того, насколько человек амбициозен и талантлив, иногда могут оказаться практически невозможными.



«Поэтому, наверное, следует отметить некоторую иронию в том, что Россия — страна, которую очень многие на Западе рьяно критикуют за авторитарный или как минимум полуавторитарный политический режим, за «закрытый» характер её общественно-политической системы в целом, — на самом деле является страной, которая разрабатывает, поддерживает и создаёт беспрецедентный проект по подготовке кадрового управленческого резерва», — отмечает автор материала.



За короткое время своего существования конкурс «Лидеры России» позволил в буквальном смысле выбрать людей из каждого отдельного региона России — независимо от его этнического состава или географической близости к столице. Предыдущие участники и победители конкурса добились невероятного успеха, получив назначения на руководящие посты: заместителей министров в правительстве, губернаторов различных российских регионов, руководителей крупных международных предприятий и многих общественных организаций. И самое главное, что на сегодняшний день в ходе реализации данного проекта не было ни малейшего намёка на нарушения, злоупотребления или коррупцию.



Как заключает автор материала, Россия, конечно, не идеальна и её есть за что критиковать, однако если такие проекты, как правило, считаются признаком успешного и динамичного общественно-политического развития, то почему России так и не ставят в заслугу то, что она основала именно такой проект и является его сторонницей? По мнению Кросстона, данный проект заслуживает международного признания и хотя бы какого-то внимания международной общественности, однако до сих пор он практически никому не известен за пределами России.



«Почему проект, который мог бы продемонстрировать позитивные изменения и будущие благоприятные перспективы России, для других стран по-прежнему находится в тени? Кому выгодно такое утаивание, и с какой целью проект держат в тени? Если бы были найдены ответы на эти вопросы, вполне возможно, это могло бы не просто повысить международный престиж проекта «Лидеры России», это могло бы создать возможность для улучшения отношений между Россией и Западом», — подводит итог автор Modern Diplomacy.