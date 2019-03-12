DS: мандарины, томаты, лимоны — Россия вышла на первое место по закупкам овощей и фруктов в Турции

Турецкие предприниматели подсчитали, что за первые два месяца 2019 года больше всего овощей и фруктов они продали в Россию. При этом, как отмечает Daily Sabah, они уверены, что это далеко не предел и цифры должны вырасти.
За первые два месяца 2019 года Россия импортировала турецких фруктов и овощей на $104,53 млн, став первой в списке направлений для экспорта из Турции, пишет Daily Sabah. Вслед за ней в этом рейтинге идут Ирак и Румыния, но у них цифры в три раза меньше. Всего в этой сфере Турция работает с порядка 100 странами.
И лидеры отрасли уверяют, что их приоритетом всегда была Россия: «Мы считаем, что Россия сохранит свои лидерские позиции в экспорте свежих фруктов и овощей и в 2019 году». При этом они признают, что в работе с Россией были и проблемы и что на данный момент объёмы всё же находятся не на самом лучшем уровне.
Как напоминает автор статьи, Россия запретила импорт турецких фруктов и овощей после того, как Турция сбила российский самолёт в январе 2016 года. Летом 2017 года эти санкции смягчили.
Лучше всего в этом торговом балансе идут турецкий помидоры, мандарины и лимоны, отмечает автор статьи в Daily Sabah.
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