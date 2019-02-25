Wiener Zeitung: экс-президент Австрии призвал Запад понять Россию, но не прощать ей «аннексию»

Поводы для недоверия и обвинений есть как у России, так и у Запада. Несмотря на это, западные страны должны понять ход мыслей российских политиков, когда речь заходит о регионах, где размещены ракеты НАТО, призывает в статье для Wiener Zeitung бывший президент Австрии Хайнц Фишер. Впрочем, это, по его мнению, всё равно не оправдывает «аннексию» Крыма.

Европа должна приложить усилия и улучшить отношения со странами в соседних регионах, пишет в статье для австрийской газеты Wiener Zeitung бывший федеральный президент Австрии Хайнц Фишер.

В частности, по мнению Фишера, Европа должна «проанализировать как можно более тщательно и взвешенно своё отношение к Российской Федерации».

«Повод для недоверия и обвинений есть у обеих сторон. Обеим сторонам также необходимо обеспечивать свою безопасность. Когда я вспоминаю, как резко отреагировали Соединённые Штаты на планы Советского Союза разместить ракеты на Кубе, таким образом рядом с границей США, то тогда необходимо понять и ход мыслей российских политиков, когда речь заходит о регионах, где размещены ракеты НАТО», — призывает бывший президент Австрии.

Впрочем, это, по мнению Хайнца Фишера, всё равно не оправдывает «аннексию Крыма»*.

«С другой стороны это очень даже оправдывает проведение политики, которая смотрит в будущее, нацелена на укрепление доверия, не видит в санкциях панацею от всех бед и в рамках которой соблюдают условия заключённых соглашений (как, например, ядерная сделка с Ираном), чтобы не разрушать доверие к договорам», — подчеркнул бывший президент Австрии.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





