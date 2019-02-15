SRF рассказал о том, как швейцарцы попадают в «порочный круг долгов»

85% швейцарцев хотя бы раз в своей жизни оказывались в должниках, сообщает SRF. Кредиты ссуды, ипотеки — в некоторых случаях речь шла об очень больших и опасных суммах. В результате, переоценив свои возможности, люди попадали в «порочный круг долгов», рассказывает швейцарский телеканал.

Кредит, ссуда, ипотека — не важно. Любые взятые в займы деньги — это долг. 85% швейцарцев хотя бы однажды оказывались в должниках. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведённого moneyland (швейцарский финансовый портал. — ИноТВ). Речь идёт о больших суммах. И иногда это может быть опасным.

Отпуск мечты на песчаном пляже, самый современный телевизор для дома, новая, красивая машина — не у всех хватает накоплений на такие покупки. Из 1500 опрошенных человек 44% сказали, что хотя бы один раз в жизни брали деньги в долг у своих друзей или родственников. 37% брали частные кредиты, например, в банке.

Катарина Блессинг из службы в кантоне Цюрих, которая предоставляет консультации по долгам, ежедневно встречается с людьми, которые увязли в долгах, переоценив свои возможности.

КАТАРИНА БЛЕССИНГ, содиректор консультационной службы в кантоне Цюрих: В основном это люди из среднего класса. Они просто живут своей жизнью. Хотят купить что-то прямо сейчас. Они не копят деньги, не рассчитывают бюджет. Им не терпится совершить покупку.

Чаще всего взятые в займы деньги тратятся на покупку машины. В случае финансовых затруднений — на мебель или погашение долгов. 16% берут кредиты, чтобы заплатить по старым кредитам.

КАТАРИНА БЛЕССИНГ: В результате они попадают в порочный круг. Они застревают в бесконечном цикле выплат по кредитам. У нас есть клиенты, которые 11 раз увеличивали свой кредит.

Новая машина или отпуск на пляже. В случае нехватки денег эксперт советует обратиться за консультацией, прежде чем брать кредит.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2019 года