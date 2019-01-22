Le Figaro: Париж опасается, что после ухода американцев потеряет влияние в Сирии

Французских дипломатов крайне беспокоит вывод американских войск из Сирии, пишет Le Figaro. По данным газеты, в Париже считают, что после ухода американцев Франция потеряет последние рычаги влияния на ситуацию в этой стране и на условия мирного урегулирования сирийского конфликта.

С самого начала сирийского конфликта Франция «один за другим» теряет рычаги политического влияния на ситуацию в стране — и вывод Вашингтоном войск из северных сирийских провинций, о котором в декабре объявил президент США Дональд Трамп, стал для Парижа очередным ударом по его дипломатическим возможностям, сообщает Le Figaro со ссылкой на побеседовавших с корреспондентами издания высокопоставленных дипломатов и чиновников. «Если они уйдут, наши наземные силы будут вынуждены последовать за ними, — цитирует газета одного из чиновников. — Западные страны рискуют потерять единственный ещё остающийся у них козырь — север Сирии».

Как отмечает обозреватель Le Figaro, перспектива утраты контроля над северными районами страны действительно является для Парижа крайне неприятной, поскольку в том случае, если Турция начнёт наступление на занимающих их курдов, военные действия могут дойти до районов, где сейчас удерживаются члены семей исламистов из Франции, и те в итоге «разбегутся кто куда». В том же случае, если курды, за неимением лучших вариантов после «предательства их американского ложного друга», заключат союз с сирийскими правительственными силами и те дойдут до турецкой границы, они могут либо выпустить французов-исламистов, находящихся в местных тюрьмах, на свободу или же взять их под стражу, чтобы получить возможность шантажировать Париж, рассуждает журналист.

Французские дипломаты, впрочем, не собираются опускать руки: власти Франции ещё с того момента, как Дональд Трамп объявил об уходе американцев, принялись убеждать его отказаться от своего решения или же хотя бы притормозить с его реализацией, говорится в материале Le Figaro. Аргументам, которые выдвигает Париж, несть числа — с их точки зрения, в стране сохраняется риск химатак, бросать союзников-курдов, которые принимали участие в борьбе против исламистов, было бы неправильно, назначать Иран противником, а затем покидать Сирию, где Тегеран наращивает своё присутствие — неразумно, а к тому же, борьба против «Исламского государства»* ещё далека от завершения, пишет газета. Как заявил в беседе с корреспондентом издания один высокопоставленный французский дипломат, то, что американцы в конечном счёте решили повременить с выводом войск, стало отчасти результатом усилий президента Франции Эммануэля Макрона, который до сих пор регулярно общается с господином Трампом. «Нам удалось выиграть два-четыре месяца», — считает чиновник.

Однако, несмотря на такие усилия, у Франции остались лишь минимальные рычаги влияния на ситуацию, оговаривается автор статьи. Цели Парижа не изменились — он желает продолжать борьбу против террористов и поиск «инклюзивного урегулирования политическими средствами», без которого, как убеждены французские власти, полностью уничтожить ИГ и исламистов не удастся. «Победа Башара Асада и русских не позволит восстановить геостратегическое равновесие и мир между различными общинами. Нужны выборы и новая конституция», — сообщил в интервью Le Figaro «высокопоставленный источник». Вместе с тем, он признал: «Нужно смотреть в лицо фактам: кое-какие вещи мы уже делать не можем и наше влияние сократилось. Преимущество в политическом плане имеет тот, кто имеет его и в плане военном. После ухода американцев наши возможности по контролю над развитием внутриполитической ситуации в Сирии станут крайне ограниченными».

Разочарование Парижа тем больнее, что Трамп начинал собственную политику в отношении Сирии «многообещающе» — в отличие от своего предшественника Барака Обамы, который «бросил своих французских союзников в последний момент» и отказался отвечать на «зверства с химоружием в 2013-м», Трамп после вступления в должность дважды нанёс удар по химзаводам сирийского режима, напоминает автор.

Франция ещё может предпринимать какие-то действия, пользуясь своим статусом постоянного члена Совбеза ООН, которому предстоит одобрять мирное соглашение в Сирии, когда оно будет достигнуто, отмечается в материале. Кроме того, на контакт с Парижем недавно пошла и Россия, которой «не удалось превратить свою военную победу в Сирии в политический успех», однако беседы между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в какие-то конкретные шаги пока не вылились. Тем не менее, как поведал Le Figaro один французский дипломат, Париж с удовлетворением отмечает, что «имеет возможность создавать для России помехи». При этом Франция остаётся единственной помимо России страной, которая поддерживает связь со всеми сторонами в регионе. «В какой-то момент Париж неизбежно примет участие в урегулировании», — полагает один из французских дипломатов, побеседовавших с Le Figaro.

Как бы то ни было, пока дипломатические перспективы Франции особого энтузиазма не вызывают: Россия, Иран и Турция вызвали «короткое замыкание» в ООН, лишив её возможности серьёзно влиять на ситуацию, а доверие к американскому союзнику было подорвано, подытоживает автор материала. «А тот факт, что курс США в отношении Сирии и Ирана умудряется одновременно быть непоследовательной и противоречивой, вероятно, не помешает Дональду Трампу в один прекрасный день уйти со всего Ближнего Востока», — предупреждает один французский дипломат.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.