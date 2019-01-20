France 24: полицейский беспредел в десятый раз вывел французов на демонстрацию

Во Франции в десятый раз прошли демонстрации «жёлтых жилетов», и теперь главной темой стало применение насилия со стороны полицейских, передаёт France 24. Из-за использования специального травматического оружия против протестующих на прошлых акциях десятки людей пострадали и получили физические увечья, отмечает корреспондент телеканала.

Протестующие говорят о применении насилия полицейскими, но зачастую именно они начинают насильственные действия, бросая в полицейских предметы.

ЛЮДОВИК ДЕ ФУКО, журналист France 24: На самом деле вопрос о применении насилия полицейскими — главный на нынешней демонстрации. Она также призвана отдать дань уважения погибшим из числа участников движения «жёлтых жилетов». В частности, это те, кто погиб в дорожных происшествиях, спровоцированных перекрытиями и заграждениями на дорогах и так далее. Эта демонстрация также призвана отдать дань уважения многим людям, которые были ранены полицией во время этих демонстраций. «Жёлтые жилеты» критикуют полицейских за их непропорциональный ответ.

Что же касается вопроса о том, чья в этом вина, кто зачинщик, то он не поднимается. Вопрос заключается в том, является ли ответ полиции пропорциональным по отношению к опасности, на которую она должна реагировать.

Я хотел бы добавить, что не только «жёлтые жилеты» критикуют репрессивные действия полиции. Например, журналист Давид Дюфресн систематически и методично фиксировал все случаи, когда протестующие были ранены из нашумевших полицейских травматов. Это оружие последнего поколения под названием Flash-Ball. Из-за него на данный момент около 15 человек потеряли глаз, то есть это осложнения для их жизни. Другим, например, оторвало руку или сломали ногу — их сильно ранили.

Правозащитник Жак Тубон тоже потребовал, чтобы эти полицейские травматы изъяли из вооружения из-за того, что их используют не ради пропорционального ответа.

Наконец, глава национальной полиции призвал полицейских строго соблюдать регламент в отношении использования этих травматов. То есть не стрелять в голову — что случалось, ведь некоторые лишились глаза —и соблюдать безопасную дистанцию между стреляющим и целью.

Так что на самом деле вопрос о насилии со стороны полицейских — ключевой на этой демонстрации. Но, как я вам сказал, критика исходит не только со стороны «жёлтых жилетов», но и от других представителей гражданского общества.

Дата выхода в эфир 19 января 2019 года.