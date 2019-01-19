BFM TV: в Париже произошли столкновения протестующих с полицией

Во французской столице в субботу днём после завершения акции протеста «жёлтых жилетов» некоторые митингующие столкнулись с полицией, передаёт BFM TV. По данным канала, полицейские были вынуждены применить против протестующих водяные пушки и слезоточивый газ.

В Париже в субботу днём по итогам прошедшей без эксцессов акции движения «жёлтых жилетов» произошли стычки между некоторыми протестующими и полицией, сообщает телеканал BFM TV на своём сайте.

Как передаёт канал, в районе площади у Дома инвалидов в седьмом округе Парижа, где стартовало и завершилось шествие «жилетов», некоторые митингующие стали бросаться в полицейских бутылками и булыжниками, вырванными из мостовой. Полиция в ответ применила водяные пушки и слезоточивый газ.

Все улицы у площади, ведущие к министерствам и другим правительственным учреждениям, были заблокированы правоохранителями, подчёркивается в статье.

По данным французского МВД, в шествии «жёлтых жилетов» в эту субботу приняли участие 7 тыс. Человек, против 8 тыс. неделей раньше. Сегодняшняя волна протестов стала десятой по счёту — они проходят во Франции каждую субботу с ноября, напоминает обозреватель BFM TV.