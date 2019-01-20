Эксперт по разоружению: США беззащитны перед российским ядерным ударом

Идея о том, что США могут защититься от массированной ракетной атаки со стороны России, — это иллюзия, заявил в интервью физик и эксперт по разоружению из университета Дортмунда Юрген Альтман. По его словам, в случае ядерной войны американцам не помогут ни ПРО, ни космические войска.

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует модернизировать систему противоракетной обороны США и даже вывести в космос специальные беспилотные устройства, которые могли бы защитить его страну от ядерной атаки, пишет Deutschlandfunk. Но это всё «иллюзии», убеждён физик и эксперт по разоружению из университета Дортмунда Юрген Альтман.



По его словам, заблуждение, что от ракет можно защититься с помощью некоего щита «старо как мир» и существует ещё со времён президентства Рейгана. В действительности же у ракет-перехватчиков очень низкий шанс попасть во вражескую цель: где-то в районе 10%. К тому же есть большое количество способов усложнить войскам ПРО их задачу. И за последние десятилетия у России была масса оснований — особенно после отмены Договора об ограничении систем противоракетной обороны — для разработки таких способов. Например, можно использовать так называемые ложные цели, то есть небольшие надувные шары, которые система ПРО не сможет отличить от ракет.



Против массированной ядерной атаки со стороны России не поможет и увеличение количества ракет-перехватчиков на Аляске, подчёркивает Альтман. Такие меры смогут разве что обеспечить некоторую защиту от нападений со стороны Ирана и Северной Кореи.



Также в планы Вашингтона входит размещение в космосе оборонительного оружия, способного в том числе сбивать спутники. «Это древняя и ещё тогда провалившаяся идея о создании космических войск, — напомнил учёный. — Другая крупная космическая держава как, например, Россия не оставит это без ответа». И худшим исходом может стать то, что на орбите Земли в непосредственной близости появятся две космических армии, которые в любой момент могут обстрелять друг друга. Какой-нибудь сбой в работе компьютерной программы может спровоцировать войну в космосе, которая в свою очередь приведёт к масштабным военным действия на Земле, делится своими опасениями Альтман.



Такие идеи только обостряют напряжённость в мире, считает учёный. Поэтому сдержанность, которую политики проявляли в решении таких вопросов до сих пор, была вполне уместна. Не то, чтобы реализовать такую задумку было технически невозможно, признаёт Альтман, «но идея, что таким образом удастся защититься от атаки другого мощного государства, — это иллюзия», — подчёркивает Альтман.