Эксперт: остановка работы грозит правительству США крахом

Затянувшийся вынужденный перерыв в работе американского правительства может вылиться в серьёзные ошибки со стороны правительственных структур, как уже случалось в прошлом, пишет на страницах The Washington Post профессор Нью-Йоркского университета Пол Лайт. Как полагает эксперт, американские госструктуры, где продолжают работу лишь минимальное число штатных сотрудников, просто не могут эффективно заниматься своей деятельностью, и это грозит катастрофой.

Приостановка работы правительства США несёт угрозу не только для 800 тыс. американских госслужащих и экономики страны, но и для многих рядовых граждан, поскольку может привести к полному краху правительства, пишет в своей статье для The Washinton Post профессор Нью-Йоркского университета Пол Лайт. По мнению Лайта, нынешний шатдаун уже «взвёл многие из всё тех же бюрократических спусковых механизмов», которые в своё время послужили одной из причин терактов 11 сентября 2001 года, а в последующие годы привели к целой серии различных проблем, включая, среди прочего, слишком медленное реагирование на ураган «Катрина» в 2005-м, финансовый кризис 2008-го, взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в 2010-м и нападение на дипломатическую миссию США в ливийском Бенгази в 2012-м.



Как рассуждает автор, вышеописанные сбои в работе американских властей стали результатом простых ошибок, которые можно было бы предотвратить, если бы правительство заранее учло негативные варианты развития событий. Между тем, текущий шатдаун, провоцируя «волну неопределённости», мешает правительству сосредоточиться на предотвращении проблем, и потому «несёт долгосрочную угрозу для многих аспектов американской жизни», предупреждает автор.



Те немногие сотрудники, которые продолжают работать несмотря на шатдаун — единственное, что отделяет американскую публику от катастрофических ошибок в плане противодействия финансовым махинациям, борьбы с эпидемией употребления опиатов, поддержания продовольственной безопасности и сохранения порядка в авиационном сообщении, убеждён Лайт. Как поясняет эксперт, на этой неделе в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США работала лишь половина персонала, Бюро Белого дома по политике в области контроля за наркотиками превратилось в «город призрак», информационная система министерства сельского хозяйства по учёту сотрудников предприятий, не имеющих документов, была отключена, а ФБР отправило тысячу своих спецагентов в неоплачиваемый отпуск, а Федеральному агентству гражданской авиации, пусть оно и обещало, что к концу недели вернёт на работу 2200 своих инспекторов, по-прежнему не хватает около трети инспекторского штата.



Кроме того, нынешняя остановка работы правительства началась в крайне неудобное время, поскольку федеральные учреждения США набирают новых рядовых сотрудников именно в декабре-январе — а теперь это время было безнадёжно утрачено, продолжает Лайт. А тем временем, президент Дональд Трамп заявляет, что гордится тем, что вызвал приостановку работы правительства, и может продлить его на многие месяцы и даже годы, подчёркивает аналитик. «Молодые американцы, которых могли бы нанять правительственные агентства, наверное, спрашивали себя, резонно ли наниматься на работу к администрации, которая пользуется шатдаунами в качестве козыря на переговорах, да и вообще стремится сократить штат федерального правительства», — иронизирует он.



Наконец, текущее положение помогло выявить отсутствие реальных лидеров в иерархии федерального правительства, полагает Лайт. По мнению профессора, организационная структура американских властей в её нынешнем состоянии имеет больше уровней, чем когда либо до этого, а на каждом из этих уровней — рекордное количество начальников, однако администрация Трампа так ничего и не предприняла, чтобы оптимизировать такой «опасно слабый порядок подчинения».



Первым шагом Вашингтона к снижению риска катастрофических ошибок со стороны правительства должно стать возобновление его работы, подытоживает Лайт. А конгрессу США, который ещё с 70-х годов не принимал серьёзных законов, касающихся собственной организационной структуры, должен изучить причины провальных решений со стороны властей последних лет и начать процесс «ремонта» федерального правительства, считает он.