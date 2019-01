Times: Лондон уличили во лжи о спасении людей от нищеты в развивающихся странах

Правительство бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона преувеличивало статистику, чтобы создать впечатление, что ему удалось помочь миллионам людей в развивающихся странах выбраться из бедности, пишет The Times. В частности, утверждалось, что удалось спасти жизни более 100 тыс. женщин, но на деле им лишь предоставили контрацептивы. Таким образом правительство намекнуло, что они не умерли при родах.

Издание сообщает, что преувеличенные данные были озвучены некогда министром международного развития Великобритании Джастиной Грининиг, когда бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон призывал парламент законодательно закрепить обязательство по расходованию 0,7% британского дохода на иностранную помощь.



Однако позже в Министерстве международного развития всё же признались, что обнародованные цифры не отражали количество людей, которым удалось поправить своё финансовое состояние. На самом деле министерство подсчитало число людей, получивших доступ к «финансовым услугам, таким как сбережения, кредиты и мобильный банк», что, как надеялись в правительстве, позволит им «лучше справляться и сделать небольшие инвестиции, чтобы увеличить свои доходы».



«Преувеличенные данные были направлены на то, чтобы убедить парламент в том, что намеченные 0,7% помогают бедным людям так, как очевидно не помогали. Это злоупотребление статистикой», — приводит The Times слова члена парламента от Лейбористской партии лорда Липси.



При этом сам Кэмерон называл закрепление ежегодного выделения £14 млрд на оказание иностранной помощи своим главным достижением, а его правительство утверждало, что помогает спасать жизни и бороться с бедностью.



К примеру, министерство заверяло, что оно помогло 24 странам «обеспечить большую прозрачность управления государственными финансами». Однако газета The Times выяснила, что позже 23 из них были названы коррумпированными, а 10 и вовсе добились противоположного декларируемому эффекта.



Также, правительство Кэмерона утверждало, что ему удалось спасти около 103 тысяч материнских жизней в развивающихся странах. Однако специальная комиссия выяснила, что большинству из «спасённых» женщин лишь были предоставлены контрацептивы, благодаря которым, как сочли в правительстве, они не умерли при родах.



Кроме того, утверждалось, что благодаря выделенным средствам более 47 миллионов человек были обеспечены доступом к чистой питьевой воде. Тем не менее, министерство международного развития не уточнило, какое количество людей до сих пор имеют к ней доступ.