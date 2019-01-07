Times: Лондон уличили во лжи о спасении людей от нищеты в развивающихся странах

Правительство бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона преувеличивало статистику, чтобы создать впечатление, что ему удалось помочь миллионам людей в развивающихся странах выбраться из бедности, пишет The Times. В частности, утверждалось, что удалось спасти жизни более 100 тыс. женщин, но на деле им лишь предоставили контрацептивы. Таким образом правительство намекнуло, что они не умерли при родах.
Правительство Великобритании соврало о том, что оказанная им помощь позволила десяткам миллионов людей в развивающихся странах выбраться из нищеты, сообщает The Times.
Издание сообщает, что преувеличенные данные были озвучены некогда министром международного развития Великобритании Джастиной Грининиг, когда бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон призывал парламент законодательно закрепить обязательство по расходованию 0,7% британского дохода на иностранную помощь.
Однако позже в Министерстве международного развития всё же признались, что обнародованные цифры не отражали количество людей, которым удалось поправить своё финансовое состояние. На самом деле министерство подсчитало число людей, получивших доступ к «финансовым услугам, таким как сбережения, кредиты и мобильный банк», что, как надеялись в правительстве, позволит им «лучше справляться и сделать небольшие инвестиции, чтобы увеличить свои доходы».
«Преувеличенные данные были направлены на то, чтобы убедить парламент в том, что намеченные 0,7% помогают бедным людям так, как очевидно не помогали. Это злоупотребление статистикой», — приводит The Times слова члена парламента от Лейбористской партии лорда Липси.
При этом сам Кэмерон называл закрепление ежегодного выделения £14 млрд на оказание иностранной помощи своим главным достижением, а его правительство утверждало, что помогает спасать жизни и бороться с бедностью.
К примеру, министерство заверяло, что оно помогло 24 странам «обеспечить большую прозрачностьуправления государственными финансами». Однако газета The Times выяснила, что позже 23 из них были названы коррумпированными, а 10 и вовсе добились противоположного декларируемому эффекта.
Также, правительство Кэмерона утверждало, что ему удалось спасти около 103 тысяч материнских жизней в развивающихся странах. Однако специальная комиссия выяснила, что большинству из «спасённых» женщин лишь были предоставлены контрацептивы, благодаря которым, как сочли в правительстве, они не умерли при родах.
Кроме того, утверждалось, что благодаря выделенным средствам более 47 миллионов человек были обеспечены доступом к чистой питьевой воде. Тем не менее, министерство международного развития не уточнило, какое количество людей до сих пор имеют к ней доступ.
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