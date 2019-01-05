Le Figaro: Россия догнала и перегнала советский рекорд нефтедобычи

В 1987 году Советскому Союзу удалось добывать в среднем по 11,42 млн баррелей нефти в день, и до этого времени такие показатели были рекордными. В 2018 году у России аналогичный показатель составил 11,16 млн баррелей, однако в декабре этого года отметки были и того выше — по 11,45 млн баррелей. Такие масштабы делают из России «энергетическую сверхдержаву», пишет Le Figaro.

Добыча нефти в России приближается к своему историческому максимуму, который был достигнут ещё в советское время, пишет журналист Le Figaro. Так, в прошлом году в среднем добывалось по 11,16 млн баррелей нефти в день. А в советское время рекордными показателями были 11,42 млн баррелей в день, достигнутые в 1987 году. После этого к 1995 году добыча сократилась вдвое.



Восстановить сферу удалось в 1999 году, благодаря как частным компаниям, так и группам под контролем Кремля. В прошлом году добыча составила 555,84 млн тонн нефти, и благодаря этим показателям Россия оказывается на третьем месте среди стран — крупнейших производителей нефти, обеспечивая 12,2% мировой добычи. Впереди её США (14,1%) и Саудовская Аравия (12,9%).



Быстрее всего сегодня в России растут компании, подконтрольные государству: «Роснефть», «Лукойл». Россия всё больше становится «энергетической сверхдержавой», благодаря запасам газа и угля, а также ядерной энергетике. И, несмотря на санкции, в 2019 году она должна ещё больше укрепить свои позиции, считает автор статьи. 2018 год был для России удачным, учитывая что доходы от нефти и газа превысили $150 млрд. Хорошая динамика и у сектора сжиженного газа, который вырос сразу на 83,3%, благодаря проекту «Ямал» при участии Total. В 2018 году Россия всего произвела 723 млрд кубометров газа — и это на 5% больше, чем на год раньше.



Нет ничего более неустойчивого, чем цена на нефть, и ничего более стабильного, чем увеличение нефтедобычи в России, пишет автор статьи. Последние 10 лет Россия наращивала свои объёмы по 1,5-2% в год, несмотря на сложные обстоятельства для общемировой и российской нефтяной промышленностей, учитывая изменения в налоговой политике, экспроприации и санкции, которые, в том числе, напрямую бьют по нефтяному сектору.



Сегодня рост добычи нефти сдерживается лишь спросом на чёрное золото. Чтобы держать цены на уровне, комфортном для российских нефтяников и госбюджета, Россия в 2017 году обратилась в ОПЕК с предложением ограничить добычу. И в первом семестре 2018 года она обещала сократить добычу на 2%, но во второй половине года цены выросли, государства подняли квоты и Россия тоже нарастила мощности так, что в декабре и получилось догнать и слегка перегнать исторический рекорд в 11,45 млн баррелей в день.



На саммите в Сингапуре Владимир Путин отмечал, как важно вести сотрудничество с ОПЕК. В итоге потом Москва часто оперировала термином ОПЕК+, при этом по отношению к Саудовской Аравии Россия не сильно теряла в объёмах добычи. И если до этого российское малоэластичное производство нефти вряд ли сильно влияло на ценообразование, то теперь Москва может оказывать сильное давление. Заявления министра энергетики России Александра Новака заставляют рынки приходить в движение. И примерно те же тенденции автор статьи ожидает в 2019 году, ведь России снова придётся сократить свою нефтедобычу.



При этом у России остаётся потенциал для роста. Так, Новак говорил, что Россия может наращивать производство на 10-15 млн тонн нефти в год. Помогут ей в этом большие запасы на шельфе Чёрного моря и в Арктике. Но сдерживать при этом её могут санкции, которые тормозят финансирование и передачу в Россию западных технологий, пишет журналист Le Figaro.