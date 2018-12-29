Le Parisien: что бы ни говорил Трамп, других претендентов на роль «мирового жандарма» кроме США нет

Дональд Трамп на этой неделе заявил о том, что США не могут и дальше играть роль «мирового жандарма», однако на деле Вашингтон сохраняет военное присутствие во многих странах мира и пока не собирается его сокращать, пишет Le Parisien. Как подчёркивает обозреватель издания, пока других кандидатов на эту позицию нет ни среди других стран, ни в числе международных организаций.

США недавно объявили о выводе войск из Сирии и, вероятно, могут вывести их из Афганистана, а американский президент Дональд Трамп считает, что Вашингтон больше не может нести «бремя» обеспечения мировой безопасности, пишет Le Parisien. Как отмечается в материале газеты, во время внезапного визита в Ирак в среду господин Трамп заявил, что США нельзя и дальше играть роль «мирового жандарма», согласившись таким образом с позицией своего предшественника Барака Обамы.

По мнению обозревателя Le Parisien, эти слова американского лидера вполне вписываются в «стратегию одностороннего поведения», которая определяет его политику ещё с момента избрания и в рамках которой Вашингтон уже вышел из Парижского соглашения по климату, отказался от «ядерной сделки» с Ираном и отказался подписывать общее заявление стран «Большой семёрки» по итогам последнего саммита клуба. «Трамп руководствуется исключительно интересами Соединённых Штатов, поэтому в том, что он хочет освободиться от обязательств перед остальным миром, нет ничего удивительного», — цитирует журналист замдиректора французского Института международны и стратегических отношений (IRIS) Дидье Бильона.

Между тем, на деле американские военные присутствуют во многих странах по сей день, и некоторые из этих стран даже требуют, чтобы США никуда не уходили — к примеру Польша, которая даже выразила готовность частично финансировать военное присутствие Вашингтона на своей территории, лишь бы оно оставалось постоянным, говорится в материале. Именно по этой причине создаётся впечатление о том, что слово у господина Трампа расходится с делом, отмечает автор.

«В плане военного потенциала США как минимум равны любому другому игроку в мире, поэтому у них до сих пор есть средства, чтобы быть мировым шерифом и защищать собственные интересы», — комментирует ситуацию по просьбе Le Parisien специальный советник французского Фонда стратегических исследований Франсуа Эсбур.

Как рассуждает обозреватель газеты, на роль мирового жандарма, который, согласно первоочередному значению этого выражения, должен обеспечивать соблюдение законов и норм в мире, может претендовать какая-нибудь международная организация вроде ООН. Однако сама ООН кажется «парализованной», что, к примеру, было продемонстрировано, когда Россия за последние годы несколько раз наложила вето на попытки ввести санкции в отношении союзной для неё Сирии, констатирует журналист. Об этом же говорит и неспособность организации урегулировать затяжные вооружённые конфликты в Йемене и Ливии, подчёркивает он.

Могут ли другие страны воспользоваться отказом Америки от своих обязательств — как минимум, в том масштабе, в котором о нём говорит Трамп — и занять её место? «Западные державы больше не способны делать погоду в мире, поскольку характер их отношений с миром изменился», — отвечает в беседе с журналистом Le Parisien Дидье Бильон. По мнению эксперта, Китай также пока не может стать новым «жандармом» несмотря на его вложения в Африку и Европу, поскольку ещё очень далёк от позиции доминирующей державы и в экономическом, и в культурном, и в политическом, и в военном плане. Как заключает Бильон, в среднесрочной перспективе принять эстафету у США пока не готово ни одно другое государство на планете.