Le Parisien: что бы ни говорил Трамп, других претендентов на роль «мирового жандарма» кроме США нет
В МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что под лавину в посёлке Многовершинный попали 10 человек, а не 11. Об этом информирует РИА Новости.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики дважды открывали огонь по территории региона за сутки.
Из под лавины под Хабаровском извлекли восемь человек, из них один погибший. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.
Бывший президент Нигерии Шеху Шагари скончался в возрасте 93 лет.
В Хабаровском крае удалось извлечь пятого человека из-под лавины.
В Бразилии после нескольких месяцев поисков снова обнаружили одну из самых редких на планете птиц топаколо Штреземанна. Об этом сообщает издание Science Alert.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью телеканалу RTS, что существует риск усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода войск США из Сирии.
Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ» после схода лавины в районе штольни открытого типа золотодобывающего предприятия.
В Серпуховском районе Московской области между деревей Иваньково и деревней Калиново загорелся газопровод. Об этом сообщает ГУ МЧС по области.
Израильский вертолет нанёс удар по военному посту ХАМАС в Секторе Газа.
В первом квартале 2019 года запланировано два старта российских ракет-носителей «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Демократическую Республику Конго гарантировать безопасность в ходе выборов в стране.
В Николаевском районе Хабаровского края обнаружили живыми четырёх человек, которые попали под лавину.
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил, что по итогам осеннего призыва на воинскую службу в российскую армию заступили 132,5 тысячи новобранцев.
Снежная лавина накрыла 11 человек в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что товарооборот между Россией и США за 10 месяцев 2018 года увеличился на 16% — до $23,3 млрд.
Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США». Об этом сообщает Die Welt.
Израильские войска сообщили, что из сектора Газы была выпущена ракета по Израилю.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что беспорядки в Демократической Республике Конго в районах вспышки Эболы могут привести к потере прогресса по борьбе с заболеванием.
Полицейские задержали трёх предполагаемых организаторов акции, участники которой разыграли своеобразную сцену казни президента Франции Эммануэля Макрона в ходе манифестаций «жёлтых жилетов» во французском городе Ангулем.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что приступили к выполнению режима прекращения огня в Донбассе.
США выразили соболезнования в связи со взрывом туристического автобуса в районе Эль-Гиза в пригороде Каира.
В Сахалине на участке дороги Тымовское — Александровск — Сахалинский восстановлено движение. Об этом сообщили в МЧС региона.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовала договорённости о перемирии в Донбассе. Об этом сообщила в Twitter представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Число жертв взрыва туристического автобуса в районе Эль-Гиза в пригороде Каира увеличилось до четырёх.
Московский ЦСКА потерпел поражение от греческого «Панатинаикоса» в матче 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) в виде исключения могут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
Генеральный директор оргкомитета Универсиады-2019 Максим Уразов рассказал о планах по использованию наследия Игр после завершения соревнований.
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, почему принял приглашение организаторов традиционной Рождественской гонки 2018 года.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии.
На Всемирные студенческие игры, которые стартуют в Красноярске 2 марта, продано свыше 70 тысяч билетов. Об этом RT сообщил генеральный директор оргкомитета Универсиады Максим Уразов.
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова объяснила, почему её подзащитный не сможет участвовать в матче между заключенными и сотрудниками СИЗО «Бутырка».
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко о том, что украинская сторона получит американские патрульные катера класса Island в июле 2019 года.
Посол России в США Анатолий Антонов призвал международные правозащитные организации обратить внимание на дискриминацию российских граждан в американских тюрьмах.
Генеральный директор санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный рассказал, кто был инициатором досрочного расторжения контракта с разыгрывающим защитником Брендоном Дженнингсом.
Число жертв взрыва туристического автобуса в районе Эль-Гиза в пригороде Каира возросло до трёх.
Агент Хуан Круc Олер, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщил, что его клиент, выступающий на правах аренды за итальянскую «Аталанту», покинет российский клуб.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что военные Вооружённых сил Украины пытались продвинуться в нейтральной зоне в Донбассе.
В коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* прокомментировали сообщения о том, что сирийские правительственные войска заняли город Манбидж после того, как оттуда ушли курдские Отряды народной самообороны (YPG).
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что дипломаты России и Великобритании впервые с марта 2018 года получили визы, что частично восполнит численный состав дипломатических миссий двух стран.
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle заявил, что украинская сторона получит американские патрульные катера класса Island в июле 2019 года.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от традиционной Рождественской гонки 2019 года.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год.
Спортивный директор итальянского «Милана» Леонардо заявил, что клуб не рассматривает вариант увольнения Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера команды.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал победу Даниила Дубова в дисциплине рапид на чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Санкт-Петербурге.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил журналистам, что в случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности российская сторона будет вынуждена принять адекватные меры военно-технического характера.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Международная шахматная федерация (FIDE) заключила мировое соглашение с бывшим главой организации россиянином Кирсаном Илюмжиновым.
В Хабаровском крае отложили запуск новой системы сбора, накопления, транспортировки, утилизации, обезвреживания и захоронения мусора, которая должна была начать работу с 1 января 2019 года.
В генконсульстве России на Шпицбергене сообщили, что на борту норвежского траулера, терпящего бедствие у берегов архипелага, российских граждан не было.