112: украинцам расскажут о Европе в социальной рекламе

С помощью социальной рекламы украинцам будут объяснять, что такое Европа и европейские ценности. Как передаёт «112 Украина», Министерство информационной политики Украины заказало видеоролики на общенациональных и региональных телеканалах, в кинотеатрах и в сети интернет.

Министерство информационной политики Украины создало рекламные ролики, которые в рамках коммуникационной кампании «Европа начинается с тебя» будут объяснять, что такое Европа и европейские ценности. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Всего отснято три видеоролика, которые будут крутить в качестве социальной рекламы на общенациональных и региональных телеканалах, в кинотеатрах и в сети интернет. Показ на ТВ и в кинотеатрах начался 21 декабря.

«Наши ролики бытовым языком показывают обычным гражданам, что такое Европа и европейские ценности. Мы можем путешествовать по Европе, работать или учиться там, но Украина европейская начинается с каждого из нас, причем в абсолютно бытовых вещах — как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, паркуемся, ведем себя на дороге и так далее», — заявила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Кампанию по заказу Министерство информационной политики разработало креативное агентство GoodMedia. В видеороликах снялись украинские музыканты: MOZGI, «Время и Стекло» и Мишель Андраде. По словам Джапаровой, они сделали это бесплатно. Как отмечает канал, сколько денег на создание роликов потратило министерство не сообщается.