Kronen Zeitung: на Украине австрийскому журналисту грозят расправой за «пророссийские сюжеты»

Корреспондент австрийского телеканала ORF Кристиан Вершутц опасается за свою жизнь на Украине, сообщает Kronen Zeitung. Дело в том, что журналиста включили в список «агентов кремля» и теперь физически расправиться могут не только с ним, но и с его сотрудниками, поясняет издание.

Корреспондент австрийского телеканала ORF Кристиан Вершутц опасается за свою жизнь на Украине, сообщает Kronen Zeitung.



«Молчание ягнят должно прекратиться!» — два месяца назад этими словами Вершутц завершил свой репортаж о сложной ситуации, в которой оказались оппозиционные СМИ в украинском государстве, пишет автор статьи Габор Агарди.



«После «усиления преследований» и бездействия наблюдавших за происходящим западных правительств, которые он и назвал ягнятами, Вершутц стал бояться за свою жизнь. Дело в том, что на своём сайте украинский аналитический центр назвал 57-летнего жителя федеральной земли Штирия «агентом Кремля», — поясняет журналист австрийской газеты.



Из-за угрозы собственной жизни, продолжает Агарди, Кристиан Вершутц написал письмо правительству Австрии и руководству телеканала ORF, в котором он призывает их повлиять на правительство Украины.



«На Украине военизированные, ультранационалистические группы угрожают журналистам, которые критически освещают политику руководства Украины и которые пытаются оставаться объективными. Двоих журналистов уже убили, и я определённо не собираюсь быть следующим», — написал в своём обращении Вершутц.



В письме корреспондент ORF также заверил, что физически расправиться могут не только с ним, но и с его сотрудниками на Украине.



«По мнению авторов исследования, в рамках которого и был составлен список «агентов», с 2014 года освещение Вершутцом ситуации в Крыму было слишком односторонним и пророссийским. В качестве примера они приводят три сюжета, снятые для ORF. В одном из них 57-летний журналист говорит об «успехах Российской Федерации в строительстве аэропорта в Севастополе и Крымского моста». В другом речь идёт о том, что «крымским татарам на полуострове стало жить лучше». И в заключении его обвиняют в том, что на своей странице в Facebook он разместил для обсуждения «сфабрикованный» материал российского новостного сайта RT», — уточняет журналист Kronen Zeitung.