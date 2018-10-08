Junge Welt: Украина превратилась в цепного пса Вашингтона

Украина в очередной раз продлила особый статус для Донбасса, чем показала, что Киев не хочет услышать восставший регион. Как пишет издание Junge Welt, именно этого от Украины ждут её западные покровители, поскольку для США выгодно, чтобы страна, граничащая с Россией, находилась в подвешенном состоянии и продолжала тратить свои ресурсы.

Украинская Верховная рада приняла на прошлой неделе два закона, которые следует рассматривать в совокупности. Как пишет автор Junge Welt, парламент вновь ввел для армии и полиции «старое фашистское приветствие», а также продлил особый статус для «определённых регионов Донецкой и Луганской областей» до конца 2019 года. По мнению немецкого журналиста, эти две меры обозначают возможности и границы, которые определяют или предоставляют украинскому национализму его западные покровители.

«Особый статус для восставшего региона в Донбассе — это фикция. Предполагается, что он будет установлен после региональных выборов по украинскому законодательству, что на практике будет означать капитуляцию обеих народных республик», — пишет автор издания.

По его мнению,проблема заключается в том, что Минское соглашение о перемирии, на которое формально опирается украинский закон, рассматривает региональные выборы как конечный пункт процесса, и перед этим должны осуществиться разведение воюющих сторон, амнистия для активистов и другие уступки киевской стороны. Но Украина не хочет слышать об этом. И в своём упорстве она находит поддержку США.

Если предположить, что закон об особом статусе Киевом продлён не будет, то Украина предстанет как сторона переговоров, которая окончательно подорвала Минский процесс. Этого не хотят и США, потому что это развязало бы руки для военного решения проблемы, и если война опять вспыхнет, то негативный исход для Украины будет весьма вероятным.

«Киев ориентируют на то, чтобы он оставался в подвешенном состоянии, что плохо для Украины. Но именно этого хотят США: оставить рану на российский границе открытой, чтобы она продолжала пожирать ресурсы и чтобы ее в любой можно было разбередить. Колбаса для национализма, которой сейчас лакомится украинский цепной пес Вашингтона — это возрождение фашистского приветствия. Псу разрешают лаять и даже поощряют его в этом. Но кусаться ему пока нельзя», — заключает автор материала.