Обозреватель: актёр Пашинин заявил об угрозах со стороны СБУ

Российский актёр Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Украины, неожиданно объявил, что украинские спецслужбы угрожают ему и прослушивают телефон. Как передаёт «Обозреватель», в СБУ ответили на обвинения Пашинина и заявили, что мужчина ведёт себя странно.
Российский актёр Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Украины, заявил, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон.
Как пишет «Обозреватель», отвечая на вопрос журналистов о том, следит ли за ним СБУ, актер уточнил: «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают».
При этом Пашинин заявил, что получал угрозы.
«Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиативным" поведением. Он сказал мне, чтобы я вешался. Я-то готов, только я не повешусь, дружище!», — добавил актёр.
В комментарии изданию СБУ ответила на обвинения Пашинина. По словам спикера ведомства Елены Гитлянской, актёр ведёт себя странно.
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