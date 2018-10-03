Обозреватель: актёр Пашинин заявил об угрозах со стороны СБУ

Российский актёр Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Украины, неожиданно объявил, что украинские спецслужбы угрожают ему и прослушивают телефон. Как передаёт «Обозреватель», в СБУ ответили на обвинения Пашинина и заявили, что мужчина ведёт себя странно.

Российский актёр Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Украины, заявил, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон.

Как пишет «Обозреватель», отвечая на вопрос журналистов о том, следит ли за ним СБУ, актер уточнил: «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают».

При этом Пашинин заявил, что получал угрозы.

«Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиативным" поведением. Он сказал мне, чтобы я вешался. Я-то готов, только я не повешусь, дружище!», — добавил актёр.

В комментарии изданию СБУ ответила на обвинения Пашинина. По словам спикера ведомства Елены Гитлянской, актёр ведёт себя странно.