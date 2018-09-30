Белсат: Минск и Киев обмениваются холостыми выстрелами — но это спектакль для Путина

Лукашенко объявил о планах укреплять границу с Украиной и на международной арене голосует против украинских предложений. Однако в реальности Белоруссия поддерживает торговлю с Киевом, не признаёт присоединение Крыма к России и не отправляет войска в Донбасс, отмечает журналист «Белсат». В итоге получается, что взаимная критика Минска и Киева — лишь холостые выстрелы, и ведётся эта игра для Кремля.

В кулуарах Генассамблеи, которая происходит на этой неделе в Нью-Йорке, представитель Украины заявил, что не понимает белорусской делегации: она хронически голосует против всех предложений Киева на международном форуме, даже если идеи никоим образом не связаны с вооружённым конфликтом в Донбассе и, соответственно, с Россией.

ВЛАДИМИР ЕЛЬЧЕНКО, постоянный представитель Украины при ООН: Нам нужно переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всём моем уважении к белорусской дипломатии я не могу понять, о какой нейтральности идёт речь.

На официальном уровне дипломата поддержала группа украинских политиков, но президент Украины никакой позиции относительно поведения белорусов не выразил и, как утверждают знатоки, не выразит. Зато масла в белорусско-украинский кризис на этой неделе подлил Александр Лукашенко.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной.

Лукашенко объяснил шаг нелегальным трафиком оружия, и решению порадовались в Москве, но Пётр Порошенко снова никак не отреагировал: каким бы ни был Минск, он остаётся самой удобной площадкой для мирных переговоров по Украине — хотя бы в связи с некоторыми представителями российской стороны, которые находятся под европейскими санкциями. Одной из важнейших целей переговоров для Украины является введение в Донбасс международных миротворцев. Россия идею голубых касок блокирует.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Это страх, что миротворцы увидят российских наёмников и российское военное присутствие на всей оккупированной территории.

Более эфемерной, чем идея миротворческой миссии на территории так называемых народных республик, может быть участие в ней белорусского контингента, на который не согласится Украина: там не сомневаются, на чьей стороне будут играть белорусские военнослужащие из ОДКБ.

Однако ссоры и обвинения не мешают Минску и Киеву продолжать взаимовыгодное экономическое сотрудничество. В Белоруссии позитивное сальдо внешней торговли с Украиной, ей мы продаём автотехнику, из которой потом делают военную, и продаём топливо, которым заправляют украинские танки. Белоруссия на Украине косвенно воюет против Кремля.

ВАЛЕРИЙ КАЛИНОВСКИЙ, журналист «Радыё Свабода»: Белоруссия не признала фактически Крым российским, не посылает туда самолёты, не посылает туда поезда и так далее. Белоруссия фактически игнорирует многие агрессивные выпады Кремля относительно Украины.

Это понимают в Москве, потому и давят на Лукашенко. И в течение ближайших месяцев это давление будет расти. Весной украинцы будут выбирать президента, и Кремль не может не попытаться заменить негибкого Петра Порошенко. В отличие от предыдущих президентских кампаний на Украине, Россия в их судьбу не сможет вмешаться и продвинуть своего кандидата. Сейчас Кремль просто ставит на самые функциональные фигуры, которые не будут признаваться в любви к Москве, а тихо решать конкретные задачи Кремля.

ЕВГЕНИЙ МАГДА, политический эксперт, Киев: Критиковать Украину, демонстрировать, что они готовы пойти на две вещи: признание аннексии Крыма и возвращение Донбасса в состав Украины на российских условиях, — то есть, условиях, максимально неблагоприятных для Украины.

Накануне своей кампании Порошенко не позволит себе испортить отношения со своим враждебным партнёром: в Киеве давно научились читать между строк, что скрывается за поведением Лукашенко.

ВАЛЕРИЙ КАЛИНОВСКИЙ: Там, как я понимаю, представляют, что это игра на публику, игра на одного человека — Владимира Путина.

И если украинские заявления типа слов Ельченко в Нью-Йорке — предупредительные выстрелы из Киева в Минск с сигналом помнить об определённых границах, то в обеих столицах знают, что они — холостые.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2018 года.