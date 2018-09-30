Белсат: Минск и Киев обмениваются холостыми выстрелами — но это спектакль для Путина
Дата выхода в эфир 30 сентября 2018 года.
Дата выхода в эфир 30 сентября 2018 года.
Главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков рассказал в интервью газете «Московский комсомолец» о планах создания в России новейшего артиллерийского комплекса «Набросок».
В Бурятии на учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» начались российско-монгольские учения «Селенга-2018», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Восточного военного округа.
В Иране трёх человек приговорили к смертной казни по обвинению в коррупции, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя судебной системы Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджени.
В заключительном предсезонном матче перед началом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду обыграли «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:2.
Пожар в мебельном магазине в Иркутске локализован, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
После поражения «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) известный актёр и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров прочитал новое стихотворение, посвящённое главному тренеру московской команды Массимо Каррере.
Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал уровень организации этапа чемпионата «Формулы-1» в Сочи, который завершился победой британского гонщика команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.
В Македонии явка на консультативный референдум о переименовании Македонии составила 36,36%, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную избирательную комиссию страны.
Российские 49-я и 58-я армии, дислоцированные в Ставрополье, на Кубани, в Дагестане и Северной Осетии и на российской базе в Южной Осетии, подняты по тревоге в рамках большого двустороннего командно-штабного учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы российского Южного военного округа Вадима Астафьева.
После поражения «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) бывший защитник красно-белых, а ныне эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что команда находится в игровом кризисе.
Российский бизнесмен Алишер Усманов не исключил возможности приобретения части акций английского футбольного клуба «Эвертон», который базируется в Ливерпуле.
В американском штате Пенсильвания погибли три человека в результате взрыва автомобиля, сообщает NBC news со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Мужская сборная Польши выиграла чемпионат мира по волейболу, решающие матчи которого проходили в итальянском Турине.
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать на два матча защитника клуба «Сочи» Никиту Щитова за удар арбитра в поединке регулярного чемпионата со «Слованом» из Братиславы.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая на съезде Консервативной партии, призвал Евросоюз не превращаться в тюрьму, «подобную СССР», сообщает РИА Новости.
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу, который проходил в испанском Тенерифе.
Турция готова предоставить помощь Индонезии, где из-за серии землетрясений и последующего цунами погибли более 800 человек. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган.
В матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» на своём поле разгромил «Марсель» со счётом 3:0.
По меньшей мере 104 человека пострадали в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением тайфуна «Трами» на юге Японии.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что главному тренеру команды Массимо Каррере не понравилось решение игроков о выборе полузащитника Дениса Глушакова капитаном красно-белых перед началом сезона-2018/19.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что поражение москвичей от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) говорит о неспособности главного тренера красно-белых Массимо Карреры исправить ситуацию в команде.
В Кезском районе намерены рекультивировать более четырех га земли, на которых находилась свалка, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал парламент «признать волю большинства», после того как «более 90%» голосующих отдали голоса на референдуме за смену названия страны.
В матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде разгромил «Сассуоло» со счётом 4:1.
В Иркутске спасатели тушат пожар в мебельном магазине, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Экс-главнокомандующий ВМФ адмирал флота Феликс Громов в беседе с НСН оценил слова главы МВД США Райана Зинке о возможности морской блокады России.
Синоптики предупредили о минусовой температуре в Свердловской и Курганской областях в понедельник, 1 октября, передаёт URA.RU.
Греция уважает итоги референдума в Бывшей югославской Республике Македония, однако считает их противоречивыми.
Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал предложения президента московского «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в России.
Футболисты мадридского «Реала» прилетели в Москву на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со столичным ЦСКА.
Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Киева создать систему мониторинга безопасности в Азовском море.
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила, что помирилась с мужем.
Присутствие Соединённых Штатов в Афганистане лишь усугубило положение дел в регионе, а не привело к урегулированию ситуации, поэтому американцы потеряли «моральное и политическое право» действовать там, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило о непогоде с 22:00 30 сентября до 06:00 1 октября. Об этом сообщает «Реальное время».
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал визит бывшего защитника лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джона Терри на матч девятого тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Ростовом».
Открытие границы между Сирией и Иорданией произойдёт после согласования технических деталей. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.
Футбольный клуб «Ростов» сообщил о состоянии газона на «Ростов Арене» после прошедшего на ней концерта.
Франция готова предоставить помощь властям Индонезии в ликвидации последствий землетрясения и цунами у острова Сулавеси. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал 73-ю сессию Генассамблеи ООН удачной для России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о «ребрендеринге» британского Солсбери из-за того, что город стал ассоциироваться с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, что для него значит победа подопечных над московским «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Во время обрушившегося на Грецию урагана «Ксенофон» пропали три человека. Об этом сообщил губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, не стоит ли команде стыдиться своего поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Террористы ведут подготовку к дестабилизации внутренней политической обстановки в Центральной Азии, считает спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
В результате пожара в частном доме в городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение своих подопечных от «Ростова» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком»в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч восьмого тура французской Лиги 1 между «Монпелье» и «Нимом» дважды прерывался из-за поведения фанатов.
Референдум в Македонии о межправительственном договоре с Грецией о переименовании республики прошёл успешно, заявил премьер-министр Зоран Заев.
Московский «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).