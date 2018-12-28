Guardian: Россия вновь спасла Саудовскую Аравию от позора — теперь и в шахматах

Международное давление на Саудовскую Аравию привело к тому, что Эр-Рияд был лишён права принять у себя крупный шахматный турнир. Однако, как пишет The Guardian, недавно избранный президент ФИДЕ Аркадий Дворкович не только объявил о переносе чемпионата в Санкт-Петербург, но и заявил, что Саудовская Аравия остаётся спонсором мероприятия. Ранее Россия уже помогла саудовским властям не потерять лицо, подчёркивает издание.

Когда Саудовскую Аравию в этом месяце лишили права на проведение крупного шахматного турнира, организаторы быстро договорились с Эр-Риядом о переносе этого мероприятия в другое место, которое вызывает меньше противоречий: в Россию. Как пишет The Guardian, срочные переговоры вёл бывший кремлевский аппаратчик Аркадий Дворкович, которого недавно избрали президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Он пообещал сделать руководство этим видом спорта более прозрачным.

Как продолжает издание, Дворкович — современный технократ, руководивший различными секторами российской экономики и организационным комитетом чемпионата мира по футболу. Он получил свой новый руководящий пост в результате непростых выборов, на которых звучали обвинения в подкупе и в государственном вмешательстве. Теперь очень пристальное внимание уделяется тому, как Дворкович сможет преобразовать деловую и политическую сторону этого вида спорта.

«Эта конкретная ситуация была форс-мажором. Это ненормально, когда мы просто берем и переносим турнир в Россию, Но Россия — это страна с великими шахматными традициями. Я просто знаю, что если у меня возникнут проблемы с проведением какого-нибудь турнира, Россия всегда поможет», — сказал Дворкович корреспонденту издания во время интервью.

Как напоминает автор статьи, принятое в последний момент решение о переносе чемпионата мира 2018 года по быстрым шахматам и блицу стало результатом возрастающего международного давления на Эр-Рияд. Мир шахмат ещё задолго до убийства Джамаля Хашукджи осуждал эту страну за отказ выдать визы израильским шахматистам в 2017 году. В этом году возникли похожие опасения, и ФИДЕ неожиданно объявила о переносе чемпионата в другое место, заявив при этом, что Саудовская Аравия остаётся спонсором турнира.

В октябре Россия спасла Эр-Рияд от позора, направив крупную делегацию чиновников и бизнесменов на инвестиционную конференцию, от участия в которой отказались американские и европейские инвесторы. С шахматным турниром произошло то же самое. Дворкович не стал вдаваться в детали сделки, в которой Санкт-Петербург на срочных переговорах потеснил других претендентов. Однако он сказал, что данное решение принималось совместно с шахматной федерацией Саудовской Аравии.

Достигнутое соглашение стало для Дворковича проверкой на способность решать сложные организационные и политические проблемы международных шахмат. Борясь за этот пост, он выступал за усиление прозрачности ФИДЕ и за увеличение её скромного бюджета. Его аппарат утверждает, что в предстоящем году сможет десятикратно увеличить объем привлекаемых спонсорских средств. Однако антикоррупционную кампанию Дворковича в СМИ затмили активные лоббистские усилия российского правительства, которое через свои посольства призывало национальные федерации поддержать его кандидатуру. В интервью британскому изданию Дворкович подтвердил факт дипломатической поддержки, однако сказал, что в этом нет ничего необычного.

«Меня обвиняли в том, что российский президент и правительство во время выборов оказывали мне поддержку, Это смешно, так как это вполне нормально. Это нормально, что они публично поддерживают российских кандидатов. Речь здесь не идёт ни о каком подкупе, ни о каких неправомерных действиях. Они объявили о публичной поддержке кандидату, который хочет руководить федерацией», — сказал Дворкович.

«Я должен защищать интересы всех федераций-членов, дело не только в России, Но если мы сумеем показать хорошие результаты, это позитивно отразится на имидже страны», — добавил Дворкович, отвечая на вопрос о том, как его администрация будет улучшать имидж России за рубежом.