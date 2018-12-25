Welt: ЕС собирается использовать детекторы лжи для пограничного контроля

Европейский союз намерен использовать умные детекторы лжи для предотвращения незаконного въезда, сообщает немецкая газета Die Welt. Предполагается, что путешественников обяжут заранее, ещё до поездки, пройти собеседование с виртуальным аватаром по видеочату, а детектор будет определять степень их искренности по мельчайшим движениям мимики.

На территорию Евросоюза въезжает почти 700 млн человек в год, пишет немецкая газета Die Welt. Для сотрудников пограничных служб становится всё сложнее проверять документы и данные. Это касается, в первую очередь, граждан третьих стран.

Теперь ЕС раздумывает над тем, чтобы в будущем ещё до въезда применять современные умные детекторы лжи, которые должны воспрепятствовать незаконному проникновению в страну. Планируется, что они будут через видеочат разоблачать по мельчайшим движениям мимики каждого, кто указывает ложные данные, поясняет издание. Цель такой проверки состоит в том, чтобы, к примеру, заблаговременно выявлять преступников и террористов.

Новая технология называется Intelligent Portable Border Control System и уже достаточно развита, по плану её должны запустить в тестовом режиме в Венгрии, Латвии и Греции. Брюссель поддерживает этот проект, в котором участвуют 8 государств, включая Германию, финансированием в €4,5 млн.

«Поскольку ЕС работает над улучшением пограничного менеджмента, мы инвестируем и в исследования, чтобы выяснить, как можно сделать пограничный контроль быстрее и эффективнее», — поделилась с репортёрами Die Welt официальный представитель Еврокомиссии. Впрочем, в кругах чиновников Еврокомиссии поговаривают, что проект «ещё не достиг политического уровня». Однако вскоре ситуация может измениться, уверяет немецкая газета.

Как будет работать умная система пограничного контроля? Проверка для путешественников из третьих стран состоит из двух этапов. Первая фаза проходит заранее, до въезда в ЕС. Вторая, напротив, осуществляется во время пересечения границы. На первом этапе необходимо зарегистрироваться онлайн перед запланированной поездкой и загрузить копии паспорта, указать действующие и предшествующие даты поездки, предъявить подтверждение наличия достаточных денежных средств, данные о транспортном средстве и визу. В конце процедуры в дело вступает виртуальный служащий пограничного контроля и задаёт вопросы, касающиеся пола, этнической принадлежности и родного языка путешествующих, сообщается в документах Еврокомиссии по этой теме.

Речь также может зайти о содержимом багажа или о подробностях, касающихся запланированного пребывания на территории ЕС. Собеседование с виртуальным аватаром записывается, а умный детектор лжи должен по 38 мельчайшим движениям мимики установить, не лжёт ли проходящий опрос человек или, по крайней мере, не отвечает ли он слишком неуверенно, пишет Die Welt. При этом подразумевается анализ настолько мелких изменений выражения лица, что тот, кто проходит опрос, просто не может их контролировать, а для обычного наблюдателя было бы трудно их заметить и распознать. Движения глаз, морщины на лбу или улыбка сюда не относятся, поясняет издание.

Классификация базируется на учении психолога Пауля Экмана, согласно которому 43 лицевые мышцы способны воспроизводить около 3 тыс. значимых выражений лица. Однако вопрос о том, будет ли детектор лжи функционировать на практике, остаётся спорным. Во время проведения испытаний уровень распознавания лжи составил 76%. Сейчас ведутся работы по оптимизации программы.

При прохождении первой фазы система сортирует путешественников по двум группам — низкого риска и высокого риска. Вторая фаза должны проходить на пограничном контроле. Сотрудники пограничной службы должны лишь быстро перепроверить данные группы низкого риска, в то время как другая группа путешествующих будет рассматриваться с особым вниманием. У них будут проверять отпечатки пальцев и распознавание по номеру мобильного телефона, а их биометрические данные будут сравнивать с данными в базах ЕС и информационной системе Шенгена. Кроме того, сотрудники пограничных служб могут снова провести для въезжающих в ЕС проверку на мобильном детекторе лжи.

Специалист по данным Беннетт Кляйнберг считает такой метод псевдонаучным. Стресс слишком сильно мешает выявлению правды. По объяснению другого эксперта из университета Амстердама, мельчайшие движения мимики в действительности ничего не могут сказать о том, лжёт человек или нет. К тому же, открытым остаётся вопрос о том, что будет происходить с собранными данными далее. По словам представительницы Еврокомиссии, все действия в сфере исследования и инноваций осуществляются в соответствии с этическими принципами и соответствующими национальными, европейскими и международными законами, сообщает Die Welt.