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Вести: украинца задержали на границе с Россией с миллионом рублей в ботинках

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинец пытался провезти через границу с Россией почти миллион незадекларированных рублей. Как пишут «Вести», задержанный мужчина спрятал валюту под стельками в обуви.
Вести: украинца задержали на границе с Россией с миллионом рублей в ботинках
Reuters

Украинец попытался пересечь границу с Россией, спрятав в ботинках почти миллион незадекларированных рублей. Как пишут «Вести», об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. 

Как отмечается в сообщении, в пункте пропуска «Журавлёвка» 46-летний мужчина привлек внимание работников погранслужбы чрезмерным волнением. В связи с подозрительным поведением было принято решение провести более тщательный досмотр его вещей. Под стелькой в обуви задержанного пограничники обнаружили около миллиона рублей.

«Валюта изъята в установленном порядке, лицо передано компетентным органам», — отметили в пресс-службе ведомства.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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