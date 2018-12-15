Аналитик Asia Times: собаки санкций могут лаять, но караван евразийской интеграции идёт

На ближайшее обозримое будущее Москва задалась смелой и масштабной целью — созданием Большой Евразии, утверждает обозреватель Asia Times Пепе Эскобар. В этой совершенно новой парадигме России отведена особая роль «моста», связывающего экономические, политические и культурные системы разных стран. Запад может сколько угодно критиковать и демонизировать Москву — процесс евразийской интеграции уже необратим.

В России в академических кругах и на высшем уровне уже не первый год обсуждается концепция так называемой Большой Евразии. И очень похоже на то, что эта идея ляжет в основу внешней политики страны на ближайшее обозримое будущее. Не зря ещё в 2016 году на Петербургском экономическом форуме президент Владимир Путин выступил с инициативой создать «большое евразийское партнёрство», пишет обозреватель Asia Times Пепе Эскобар.

Концепция Большой Евразии строится на идее разворота России на Восток, к Азии, «дому экономических и технологических рынков будущего». Следовательно, большую роль в реализации этой идеи должно сыграть предполагаемое слияние с китайской инициативой «Одного пояса — одного пути». Но столь плотное стратегическое партнёрство с Пекином не означает, что Москва готова отказаться от исторических связей с Европой.

Как подчёркивает автор статьи, российские эксперты, особенно на Дальнем Востоке прекрасно понимают, что среди значительной части элит страны евроцентризм достаточно силён. В конце концов, на протяжении трёх веков почти вся экономическая, демографическая и идеологическая система России была тесно переплетена с Европой. Страна действительно заимствовала у западных соседей многие аспекты высокой культуры и систему военной организации. Но только теперь, по мнению сторонников Большой Евразии, пришло время занять свою уникальную позицию на пересечении многих цивилизаций и стать не только местом, обеспечивающим торговлю и взаимосвязь, но настоящим «мостом» для различных культур.

Во время своего пребывания в России Эскобар пообщался со многими аналитиками, больше всех из которых ему запомнились программный директор Фонда клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик, автор книги «Геоэкономическая стратегия России в отношении Большой Евразии» Гленн Дизен и декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Из этих разговоров журналист узнал «нечто, совершенно поразительное и практически абсолютно игнорируемое на Западе»: Москва стремится создать совершенно новую парадигму, затрагивающую не только геополитику и геоэкономику, но и культуру и идеологию.

Сегодня для этого уже сложились весьма благоприятные условия. Чем больше США концентрируются на сдерживании Китая, тем сильнее в Северо-Восточной Азии чувствуется «вакуум власти» и медленно, но верно Япония и Южная Корея идут на сближение с Россией.

Для западных наблюдателей, не слишком хорошо знакомых с историей России, наверное, будет удивительно узнать некоторые рассуждения сторонников Большой Евразии. Так, в своей серии докладов «Вперёд к Великому океану» Сергей Караганов говорит о влиянии на развитие России Византии, которая сумела сохранить классическую культуру и перенять лучшее из восточной культуры, в то время как Европа переживала «тёмное средневековье».

С другой стороны, некоторые аспекты политической системы Россия, как и Китай, переняла у монголов. Примечательно, что пока Париж или Берлин повторяют, что российская политическая система авторитарна и «нелиберальна», ведущие российские учёные утверждают, что рыночная экономика, которую защищает военная мощь, может быть более эффективной, чем слишком уязвимая перед кризисами западная либеральная демократия.

Расположенная между Европой и Азией, Россия становится самым логичным и практически необходимым маршрутом, связывающим две части света. И здесь стоит задуматься о важности Транссибирской магистрали — главной евразийской железнодорожной артерии на сегодня. Модернизация этого маршрута вместе с масштабным китайским проектом сети высокоскоростных железных дорог обеспечит более эффективное сообщение.

В процесс евразийской интеграции в лице целой массы совместных экономических инициатив постепенно включаются Иран, Турция и Индия. Казахстан одновременно участвует и в Евразийском экономическом союзе, и в проекте «Один пояс — один путь». И, конечно, российские власти активно привлекают партнёров к развитию дальневосточных регионов, которые должны будут сыграть важную роль в проекте Большой Евразии.

Ещё в начале XX столетия географ Пётр Савицкий, геополитик Георгий Вернадский и философ Владимир Ильин говорили о понятии евразийства, рассматривая Россию как сложную комбинацию Востока и Запада, а россиян как народ, принадлежащий к «абсолютно своеобразному евразийскому сообществу». По словам Пепе Эскобара, такой подход актуален и в наши дни. Но как подчёркивают современные сторонники Большой Евразии, их концепция не направлена против Европы или против Запада — напротив, она подразумевает общее сотрудничество.

Работа над концепцией Большой Евразии ещё в процессе, но уже сейчас понятно, что это очень смелый и масштабный проект, в котором Россия должна стать связующим звеном, объединяющим экономические системы Северной Евразии, Центральной и Юго-Западной Азии, утверждает автор статьи.

Сегодня Россия и Китай, по словам собеседников Эскобара, стали «неизбежными союзниками», потому что их цели по созданию многополярного мира очень близки.

«Процесс необратим. Собаки демонизации, сдерживания, санкций и даже войны могут лаять сколько угодно, но караван евразийской интеграции продолжает двигаться вперёд», — заключает журналист.