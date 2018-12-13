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112: «страна-агрессор» остаётся основным поставщиком угля для Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия остаётся основным поставщиком угля для Украины. Как передаёт «112 Украина», по данным Государственной фискальной службы, на «страну-агрессора» приходится 61,91% украинского импорта.
112: «страна-агрессор» остаётся основным поставщиком угля для Украины
Reuters

С января по ноябрь 2018 года Украина потратила на покупку угля $2,693 млрд. Как передаёт «112 Украина», об этом говорят данные Государственной фискальной службы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина нарастила закупки угля на 11% в денежном выражении. При этом, как отмечает канал, несмотря на «аннексию Крыма и военную агрессию в Донбассе», Россия остаётся основным поставщиком угля: на «страну-агрессора» приходится 61,91% импорта.

Второе место по поставкам занимают США, на них приходится 29,94% импорта, Украина заплатила $ 806,3 млн. Замыкает тройку лидеров Канада - 4,78% импорта на сумму в $128,7 млн.
 
 
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